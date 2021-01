Se avizora un terrible 2021

Llegó el esperado 2021, año en el que tengo la impresión de que, de manera colectiva, creíamos que mágicamente las cosas mejorarían, como si de un día para otro el virus fuese a desaparecer y la economía a recuperarse. Ya pasaron nueve días y la situación no solo no mejora, sino que está peor cada día y puede agravarse aún más, y es que el año en curso definitivamente no será mejor si nosotros no lo somos de manera radical.

Hoy es el SARS-CoV-2 (coronavirus), pero el mundo está lleno de patógenos peligrosos para el ser humano, y en la medida que sigamos consumiendo irracionalmente e invadiendo los ecosistemas, corremos mucho mayor riesgo de ponernos en contacto con dichos patógenos, igual de desconocidos y peor de mortales que este terrible bicho.

Y no me importa que me piensen que soy repetitivo o que sigo con lo mismo. Agradezco iniciar este año sano junto con mi familia y con la oportunidad de seguir escribiendo en este importante medio local y nacional, y continuaré aprovechando este espacio para insistir en que el cambio climático, ese que todos provocamos todos los días del año, es un peligro mucho más grave para la salud y vida de la humanidad que el coronavirus, que ya ha cobrado la vida de 1.8 millones de personas en el mundo.

Estudios científicos han revelado que el deshielo de zonas que han estado cubiertas durante siglos o milenios por enormes bloques de hielo en el Ártico, Groenlandia y en la Antártida, está abriendo la posibilidad de revivir microorganismos. Y calculan que entre el 30 y el 70 por ciento de las capas de hielo del mundo puede fundirse antes del año 2100. Es decir, en menos de 80 años, dependiendo de cómo actuemos absolutamente todos en el mundo contra el cambio climático.

Señalan que el 70 por ciento se descongelarán si continuamos quemando combustibles fósiles al ritmo actual, pero podemos lograr que solo sea un 30 por ciento si reducimos radicalmente nuestras emisiones de contaminantes provenientes del petróleo, carbón y gas natural. Si no nos interesa reducir mundialmente dichas emisiones, tenemos que estar muy conscientes de que de las capas de suelo que se irán descongelando rápidamente se liberaran patógenos: virus, bacterias, etc.

Por si esta latente amenaza de más virus que está frente a nosotros no fuera suficiente, la Plataforma Intergubernamental Científico-Normativa sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas (IPBES) de las Naciones Unidas en uno de sus últimos informes acaba de confirmar que si bien el COVID-19 efectivamente tiene su origen en microbios transportados por animales, su aparición sí ha sido impulsada enteramente por actividades humanas, y que se estima que otros 1.7 millones de virus actualmente no descubiertos existen en mamíferos y aves, de los cuales más de 800 mil podrían infectarnos.

“No hay un gran misterio sobre la causa de la pandemia de COVID-19 o de cualquier pandemia moderna. Las mismas actividades humanas que impulsan el cambio climático y la pérdida de biodiversidad generan riesgos de pandemia a través de sus impactos en nuestro medio ambiente”, así lo advirtió el Dr. Peter Daszak, presidente de la IPBES en el informe.

Ante esta clara advertencia mi propósito y compromiso para hacer que este 2021 sea mejor es seguir combatiendo el tráfico ilegal de especies silvestres buscando mejorar las leyes y su aplicación. Desde todas las trincheras continuaré luchando contra megaproyectos invasivos y destructores de nuestra biodiversidad como el Tren Maya; y por supuesto permaneceré trabajando en la conservación de especies bajo cuidado humano y defendiendo a todas las instituciones que lo hacen, porque si seguimos arrasando con los hábitats, los zoológicos, criaderos y acuarios seremos el único resquicio para la supervivencia de cientos de especies y nuestra capacidad de espacio y de recursos económicos no es ilimitada.