Erradiquemos el acoso sexual en instituciones educativas

Dignidad y defensa de la persona: La persona humana y el respeto a su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Toda persona tiene derecho a ser protegida contra actos que afecten su integridad. Los actos de hostigamiento y acoso son contrarios a este principio.

El párrafo anterior lo podemos encontrar en el Reglamento para la prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual en la Universidad Autónoma de Sinaloa. Documento que puede ser consultado en cualquier dispositivo con acceso a internet, para quien guste leer más al respecto.

Hoy quiero compartir una historia como hay muchas y que han estado saliendo a la luz desde hace algunos meses. Con el caso que hoy queremos mostrar a nuestros lectores lo que ocurre en la Unidad Académica de Gastronomía y Nutrición Mazatlán, lugar donde un profesor acosó a una alumna. La joven afectada pone la queja ante las autoridades correspondientes y se le da una suspensión de 10 días al profesor. Al cumplirse el plazo, el docente regresa a su trabajo y la vida continúa para él; no para ella, quien tiene miedo a represalias por parte del profesor y a seguir sufriendo el acoso. Acoso sexual: Es toda forma de violencia sexual en la que, si bien no existe la subordinación, concurra un ejercicio abusivo de poder que conlleva a un estado de indefensión y de riesgo para la víctima de naturaleza sexual, independientemente de que se realice en uno o varios eventos; ello de conformidad a las normas aplicables.

Nos refieren que no es la primera vez que acusan a ese profesor por acoso. Hace algunos años, su nombre fue colocado en el tendero de denuncia en la universidad.

“… Alumnos, exalumnos y profesores saben lo que hace”, cuando la alumna denunció, la escuela hizo caso omiso e intentaron transferir al profesor a Culiacán. Los compañeros decidieron colocar cartulinas afuera del edificio. Por este detalle, la escuela le ofreció a ella terapia. Lo cual estaba bien. El problema es que lo hicieron parecer como paranoia por parte de ella. Las mujeres nos hemos agrupado y sacamos a la luz los abusos de los que hemos sido víctimas por años. Desde que empezaron las publicaciones en redes sociales con el #metoo nos atrevimos a hablar y ya nadie nos para. Las universitarias de distintas escuelas alzaron la voz para denunciar a sus acosadores y exclamar. Nunca más tendrán la comodidad de nuestro silencio.

Los “tendederos del acoso” han sido una herramienta útil para que las jóvenes estudiantes lleven al espacio público lo que se vive dentro del ámbito escolar, donde profesores, alumnos y personal administrativo violentan. Desde este espacio alzamos la voz por todas aquellas que no pueden y exhortamos a las autoridades universitarias correspondientes a hacer lo propio y demostrar que sus alumnas importan, que no cubran a los agresores, que no pretendan silenciar la protesta, porque ya no estamos dispuestas a guardar silencio, a quedarnos calladas. Nunca más.