¿Es conveniente la segunda vuelta electoral para México?

El pasado domingo, los franceses salieron a las urnas a elegir al próximo presidente. En la boleta se encontraban dos candidatos: el actual presidente, Emmanuel Macron, y la candidata de extrema derecha, Marine Le Pen, siendo el primero el ganador de la contienda.

A pesar de que al principio se encontraban más candidatos en la boleta, al final esta se redujo a la disputa entre Macron y Le Pen. Lo mismo es consecuencia del sistema electoral de balotaje o segunda vuelta en Francia, el cual funciona de la siguiente manera: en un principio un número de candidatos se presenta a la primera vuelta de la elección y si uno de ellos recibe más del 50 % de los votos, es declarado el ganador. De lo contrario, los dos candidatos más votados pasan a la siguiente ronda donde una segunda elección se celebra catorce días después de la primera.

Este sistema fue creado con el objetivo de otorgar mayor legitimidad al candidato electo a la presidencia. Es decir, para que este llegue a ella con más del cincuenta por ciento del voto popular y evitar una situación en la que gobierne el candidato más votado aun cuando la mayoría de la población preferiría a otro candidato antes que a este.

La segunda vuelta también es utilizada en países latinoamericanos como Argentina, Chile, Brasil y Colombia. De hecho, México es uno de los pocos países en el subcontinente que no utiliza este sistema. Con 2024 cada vez más cerca, tal vez una segunda vuelta en la elección presidencial se presenta como una buena opción. ¿Funcionaría en nuestro país? Veamos cuáles son sus posibles ventajas.

Una de las más significativas ventajas de la segunda vuelta electoral es que favorece a candidatos más moderados, evitando la extrema izquierda o derecha. Esto sucede ya que al encontrarse solo los dos candidatos más votados de la primera ronda, se produce un gran traspaso de los votos de los candidatos que no lograron pasar hacia aquel que se presente como la segunda opción del elector. Es decir, puede que ninguno de los candidatos de la segunda vuelta sean los favoritos del elector, pero sin duda este votará en contra de aquel que no quiere que resulte ganador, que, usualmente, es la extrema izquierda o derecha. Por ejemplo, en Francia, muchos votaron por Macron no por su proyecto político, sino porque querían evitar el triunfo de la extrema derecha de Le Pen.

De esta manera, en 2024 la segunda vuelta no solo daría mayor legitimidad al que resultara ganador, sino que evitaría la victoria de candidatos radicales. Asimismo, podría utilizarse como filtro para candidaturas poco serias y partidos políticos que solo dividen el voto.

No obstante, a la segunda vuelta se le ha criticado su falta de representación. En Francia, muchos criticaron que ni Macron ni Le Pen eran su primera opción y que solo realizaron un voto útil. Sin embargo, esta cuestión no es una consecuencia de la segunda vuelta electoral; esta falta de representación es un problema en muchas democracias el día de hoy, utilicen la segunda vuelta o no. Desafortunadamente -o afortunadamente-, la segunda vuelta suele utilizarse no para que llegue el candidato más preferido, sino para evitar que llegue el candidato menos preferido.

El balotaje se presenta como una opción razonable en 2024 para unificar votos y evitar extremismos, como fue demostrado por la elección francesa; sin embargo, esta última también nos demuestra que no es el único elemento que considerar en la lucha contra los partidos políticos radicales: Le Pen consiguió el 41.4 % de los votos y en México en 2018 AMLO obtuvo el 53%, de manera que una segunda vuelta hipotética no hubiera tomado lugar. Así, es necesario continuar buscando las causas del surgimiento al apoyo de los candidatos populistas de derecha e izquierda en el mundo actual.