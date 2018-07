Es el colapso hidráulico, estúpidos

Uno de los temas sobre el Nuevo Aeropuerto que más preocupan a los ambientalistas y desarrolladores urbanos, es el relativo a las obras de regulación hidráulica del terreno donde se está construyendo la infraestructura.



De hecho, se piensa que éste, la consistencia del suelo y el manejo de la fauna aviaria, son el talón de Aquiles del proyecto y que las consultas a los expertos para validar la pertinencia del sitio a que se refirió Javier Jiménez Espriú, versan precisamente sobre estos temas.



La zona oriente del Valle de México es la que sufre de mayores problemas de inundaciones y, en contraparte, escasez aguda de agua potable.



El Plan de Rescate Lago de Texcoco que inició Nabor Carrillo y continuó Gerardo Cruishanck durante 40 años, sólo llegó a las primeras dos etapas y quedaron pendientes otras seis que incluían mayor número de lagunas, reforestación de todas las áreas áridas y la construcción de megaplantas de tratamiento de agua.



Como se sabe, este plan nunca llegó a concretarse, e incluso las plantas de tratamiento que ya tenían fondos japoneses, fueron canceladas porque su tamaño las hacía inviables. Esto ocurrió hacia 1998, en el sexenio del presidente Ernesto Zedillo.



Es por ello que, desde el anuncio de la construcción del NAIM, se explicó que el manejo hidráulico sería una de las principales acciones que se emprenderían ya que el lecho del vaso de Texcoco es un regulador natural de los nueve ríos que confluyen en la zona.



En aquella ocasión se anunciaron 16 obras con una inversión de 20 mil millones de pesos, de las cuales quedarían concluidas 12 en 2016 y las otras cuatro en este año.



Tales obras incluyen el incremento del 200% de la capacidad de almacenamiento den diversas lagunas de regulación (de 13 a 38 mil metros cúbicos), así como la construcción de 145 kilómetros de colectores marginales de los afluentes ya mencionados.



Asimismo, apunte 24 plantas de tratamiento de agua con capacidad de mil 860 litros por segundo y casi 40 kilómetros de túneles para mejorar el drenaje de la zona.



Además, en el proyecto arquitectónico que realizaron Norman Foster y Fernando Romero, se estipula que los foniles (columnas) de material liviano que sostendrán la cúpula del aeropuerto, también tendrán la función de captar agua para evitar que se inunde la terminal y para reciclarla y hacer de esta infraestructura una de las más ecológicas en el mundo.



MIENTE ORO NEGRO

El desplegado que José Antonio Cañedo White y Gonzalo Gil White publicaron la semana pasada en el New York Times contra Pemex, solo puede interpretarse como una medida desesperada de los dueños de Perforadora Oro Negro por evitar la quiebra. La “denuncia” está plagada de falsedades. Si usted nos ha seguido en los cuatro últimos años, habrá podido constatar que la aventura de estos empresarios empezó cuando creyeron que habría Emilio Lozoya para siempre. Luis Ramírez Corzo, el ex director de la paraestatal, echó mano de su buena relación personal con quien por algún tiempo fue su “yerno”. Se endeudaron con la compra de cinco plataformas y desde el inicio Cañedo y Gil tuvieron problemas con sus socios. Se pelearon con los fondos Ares y Temasek porque éstos nunca estuvieron de acuerdo con la forma poca ortodoxa en que los mexicanos se manejaron. Luego fueron las afores Banamex y Sura las que también acusaron una pésima dirección de Gil. Y bueno, la compañía se colapsó hace dos años cuando el entonces director de Pemex, José Antonio González Anaya, les canceló tres contratos y redujo drásticamente las rentas diarias de otros dos. Al final la empresa productiva del Estado les suspendió todo porque no aceptaron las nuevas condiciones que el resto de los contratistas sí tuvieron la disposición de tomar. Sobre Gonzalo Gil se dice que ya no se le ve por México, que ahora despacha desde Florida.



MAFIA DE PODER

Germán Larrea podría ser candidato para comprarle a Andrés Manuel López Obrador el Dreamliner y quitarle de encima el pavoroso costo financiero del avión presidencial que le heredaron José Antonio Meade, Luis Videgaray y Andrés Conesa, los dos primeros como exsecretarios de Hacienda y el segundo como director de Aeroméxico. Y es que el también dueño de Cinemex recién adquirió un Gulfstream 650ER, de 72 millones de dólares. Su matrícula es la XA-OLE y es la envidia de las redes sociales especializadas en jets corporativos. Otro candidato podrían ser los mismos Eduardo Tricio y Valentín Diez Morodo, dueños de Aeroméxico, que preside Javier Arrigunaga. Los tres exponentes de “la mafia del poder” podrían congraciarse, así, con el Peje.



HENAINE DEFRAUDA

Un juez de Puebla acaba de ordenar la detención de Ricardo Henaine tras de que mintiera al SAT sobre su real situación fiscal. El ex dueño del equipo de futbol Puebla había reportado que nbo tenía ingresos gravables, pero el organismo que dirige Osvaldo Santín y la PGR, que comanda Alberto Elías Beltrán, determinaron que tuvo entradas acumulables por 212 millones 163 mil 938 pesos. Según la causa penal 882/2017, la Subprocuraduría de Delitos Federales de la PGR consignó el caso que demoró tres años en ser analizado. Pero Henaine se amparó y no podrá ser detenido.