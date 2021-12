¿Es el hombre realmente el lobo del hombre?

audima

Probablemente hayas escuchado alguna vez la frase “El hombre es un lobo para el hombre” (en latín, homo homini lupus) acuñada por el comediógrafo Tito Maccio Plauto y utilizada por el filósofo inglés del siglo XVIII Thomas Hobbes en su obra De Cive. En realidad, es solo la mitad de la cita original y es comúnmente mal interpretada. Pero ¿qué tan cierta es esta frase en realidad?

Para entenderla debemos entender las ideas de la obra de donde fue extraída y de su autor en general. Para entender las ideas de Hobbes debemos entender primero qué es la idea de la felicidad, dicha idea se plantea en sus escritos como «Un continuo progreso de los deseos, de un objeto a otro, ya que la consecución del primero no es otra cosa que un camino para realizar otro ulterior. La causa de ellos es que el objeto de los deseos humanos no es gozar una vez solamente, sino asegurar para siempre la vía del deseo futuro».

Según Hobbes, siempre vamos a querer más, pero no por ser insaciables sino porque nuestro objeto de deseo cambia con el tiempo. También debemos conocer el concepto de “el estado de la naturaleza”, el cual podemos definir como un estado ahistórico del ser humano anterior a la sociedad y a las leyes, donde todas las personas tienen el derecho de preservar su vida y para ello pueden hacer cualquier cosa. Hobbes nos dice que en el estado de naturaleza podemos encontrarnos por dos tipos de seres humanos diferentes: por un lado, aquellos que se dejan llevar por sus pasiones y que dentro de esa búsqueda constante del deseo y que se vuelven violentos en consecuencia, y por otro lado, seres humanos moderados y racionales quienes saben que la unificación es la fuerza y que haciendo uso de su racionalidad igualmente pueden llegar a ser violentos. Pues según el autor la única razón que tiene un ser humano para abandonar su violencia es saber que está rodeado de otros seres humanos racionales.

Así pues, se nos introduce el concepto de “contrato social” que no es más que un pacto real o hipotético en donde se ceden parte de los derechos naturales a cambio de seguridad. Es decir, se pasa de ese estado de naturaleza en donde no hay una ley ni orden y donde todos tienen derecho a cualquier cosa en nombre de la supervivencia por una conformación del estado de sociedad donde se denomina una norma común que define que se puede hacer y que no, consiguiendo así la seguridad de los miembros de aquel pacto. Es esta misma seguridad lo que provoca el florecimiento de la civilización puesto que sin seguridad nunca hay desarrollo. Esto, claro, es una versión resumida y reducida de los conceptos e ideas que maneja Hobbes en sus distintos textos, pero que sirve como contextualización para poder entender la frase que da titulo a esta edición del fondo sin fondo.

Entonces la frase “el hombre es un lobo para el hombre” no viene de la maldad del hombre, sino de la racionalidad; asimismo, a diferencia de la creencia popular, esto no se refiere a que el hombre como individuo es una especie de depredador para otros hombres, sino que es la unión de los hombres lo realmente peligroso, convirtiendo al individuo en una presa fácil para aquellos in-dividuos organizados para buscar la satisfacción de sus deseos.