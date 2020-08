Es el problema, no la solución

Los líderes de los partidos políticos en Ahome exigieron ayer al alcalde Guillermo “Billy” Chapman que dé la cara para resolver el problema del servicio de recolección de la basura.

El servicio ha sido deficiente tras que Chapman contrató a OP Ecología en sustitución de PASA sin que la empresa cumpliera con todos los requisitos del contrato, sobre todo el del relleno sanitario.

Lo peor es que el dueño de OP Ecología, César Guevara, no quiere pagar a PASA el uso del relleno, lo que de un momento a otro esta empresa les va a impedir entrar a ese lugar. La consecuencia es que OP ya no va a recoger la basura porque no va a tener donde depositarla.

Lo lógico es que si Chapman originó el problema, él tendría que resolverlo, planteamiento erróneo de los líderes partidistas. Y es que como el alcalde es el que ha actuado en forma equivocada, precipitada, en su afán de favorecer a OP Ecología, queda inhabilitado para atender el problema. Es parte del problema, no la solución.

Así, queda la posibilidad de intervención de los regidores para darle salida al caso antes de que sea tarde.