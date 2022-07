Es hora de nuevos líderes locales

En ediciones pasadas he comentado sobre la falta de liderazgos por parte de la oposición de cara a las elecciones federales de 2024, pero en dichas ocasiones me enfoqué en los perfiles de cara a la carrera presidencial, dejando de lado los liderazgos locales que pudieran contender por una curul en los congresos estatales, federal, presidencias municipales, etc.

La oposición deberá presentar una estrategia global en 2024, presentar un plan sólido de coalición a nivel federal, con un candidato o candidata que logre compaginar, en la medida de lo posible, un proyecto que sea capaz de formar un gobierno de coalición, con propuestas sólidas y objetivas, reuniendo un poco de los intereses de cada uno los partidos políticos, así como de la, ahora tan referida, sociedad civil. No solo basta la intención de querer sacar de Palacio al actual régimen, no necesitamos votos desde el estómago, queremos votos racionales.

Por otro lado, es necesario que a nivel local dicho proyecto sea acompañado por liderazgos cuyos objetivos empaten con la propuesta global antes mencionada, claro está, cada uno con agenda y motivaciones propias. Pero ¿dónde están esos liderazgos? Si algo ha quedado claro es que el electorado castiga a aquellos candidatos que no reflejan una imagen fresca, una nueva alternativa – curiosamente no sucede así cuando Morena presenta refritos de otras fuerzas políticas – frente a lo tradicional. Dichos perfiles se encuentran en la iniciativa privada, en la juventud, ONG, etc. Muchos parecen invisibles a la vista de muchos, pero se muestran con paso firme como líderes de opinión a través de redes sociales, su comunidad, etc.

Lamentablemente, muchas veces los partidos destinan estas candidaturas como un pago de favores, como un “premio” para sus dirigentes, etc. Dejando de lado – algunas veces sin tomarlo en cuenta – la aprobación más allá de la estructura del propio partido, generando poca conexión con el electorado y así una poca rentabilidad electoral, esto debe acabar.

En el caso específico de Ahome, tomando en cuenta los cuatro distritos locales que lo integran, en las últimas dos elecciones de diputados, tanto locales como federales – 2021 y 2018 -, si analizamos únicamente a los candidatos de aquellos partidos que hoy componen la oposición – PAN, PRI y PRD – nos podemos dar cuenta que solo el 27 % de ellos provinieron de la sociedad civil, mientras que el restante 73 % se conformó por viejos conocidos en la política local o miembros de las dirigencias de los distintos partidos; otro dato importante es que ni uno solo de los candidatos contaba con menos de 30 años a la fecha de la elección, nula representación juvenil cuando representamos cerca del 25 % de la lista nominal de electores.

Más que una queja, planteo esto como una oportunidad de cara al 2024 que debiera ser aprovechada por los partidos de oposición – con copia para cada una de las dirigencias de los partidos, tanto estatales como municipales – si en verdad se busca una victoria en las próximas elecciones. Volteen a ver a sus alrededores, no solo al interior de su partido, escuchen y tomen en cuenta a la juventud, aconséjense de sus cuadros internos con experiencia, limen asperezas internas, construyan una alianza sólida, ofrezcan propuestas que tomen en cuenta la realidad de las y los sinaloenses, propongan un gobierno de coalición real y, algo muy importante, escuchen a la ciudadanía y atiendan sus peticiones no con promesas, sino con hechos.