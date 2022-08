Es injusto culpar al gran Dani Alves

La calidad y rico historial deportivo a nivel mundial del brasileño Dani Alves es impresionante y su llegada al fútbol mexicano fue un gran acierto, pero se sabía de antemano que por su avanzada edad (39 años) iba a ser difícil verlo en su mejor plenitud y mucho menos que su presencia en la alineación de Pumas lo iba a convertir en un equipo invencible en el torneo MX.

Por lo tanto, sentimos que es injusto que en estos momentos los especialistas en este tema, lo quieran etiquetar como el principal culpable de las dos derrotas en fila que llevan los felinos y los cuatro juegos sin ganar desde que llegó Alves a los Pumas.

El fútbol es un deporte de conjunto y si el accionar no es equilibrado en todas sus filas, será complicado que un equipo pueda ganar. Y para nuestro gusto es lo que le ha pasado al cuadro universitario, para prueba nomás hay que ver los últimos dos partidos en los que ha recibido seis goles y solo ha marcado dos. Aparte, no tomamos en cuenta los seis que le metió el Barcelona, pues lo consideramos un juego con etiqueta de amistoso.

En donde si podemos responsabilizar directamente al técnico felino Andrés Lillini es en el hecho de que ha mantenido a Dani Alves en la cancha los 90 minutos en los cuatro juegos que ha disputado y en las condiciones como se juega el torneo mexicano y por la edad del brasileño, debería ser cambiado cuando la presión de un juego así lo amerite.

Pero insistimos que si los Pumas no ganan, es porque colectivamente no están jugando bien en la cancha y no hay que echarle toda la culpa a Dani Alves, cuya calidad que sigue derrochando en la cancha es un deleite.

HAY NIVELES. Una venta de un jugador en la liga mexicana de la primera división por un monto de 5 millones de dólares es un gran negocio para el club que la realiza, pero está visto que en el fútbol también hay niveles como en el fútbol europeo, en donde el equipo del Atlético de Madrid de España rechazó una oferta de 130 millones de euros que le hizo el Manchester United de Inglaterra por su delantero portugués Joao Félix.

Es increíble la jugosa oferta que descartó el once colchonero y más en estos en la que el balompié necesita recuperar todo el dinero que perdió en el momento más agudo de la pandemia.

Sin embargo, al parecer el Madrid cree que a Félix de tan solo 23 años le podrá sacar mejor provecho en un futuro inmediato, máxime que está listo para jugar el mundial de Catar y si tiene una destacada actuación con su seleccionado de Portugal, seguramente aumentará su valor monetario.

Es una locura el dinero que mueve el deporte profesional y para que vea, le vamos a poner el ejemplo del basquetbolista Lebron James quien renovó contrato por dos años más con los Lakers de los Angeles y el 'desnutrido' chamacón ganará 100 millones de billetes verdes.

REFLEXIÓN: No te preocupes como terminará tu historia, mejor preocúpate porque se diga de ti, que tú nunca te diste por vencido.