¡Es la educación, estúpido!

En mi paso por la licenciatura en contabilidad, las matemáticas financieras eran el Coco de todos. Me tocó integrar el grupo mixto, con clases de 6 a 8 de la mañana, jornada de trabajo de ocho horas con una más para comer y vuelta a la facultad de contabilidad de 6 a 10 de la noche. Terminábamos el día exprimidos, pero era más la voluntad de titularnos. Las matemáticas, como dije, amenazaban nuestro proyecto. La clave nos las dio una noche nuestro profesor, el Ing. Aristeo López Monroy, “aprobar matemáticas financieras no es difícil, si utilizan el método Kiss”.

No, no se trataba de acoso sexual del profesor. Kiss es el acrónimo de la frase en inglés Keep It Simple, Stupid (mantenlo simple, estúpido). En matemáticas y en cualquier otra esfera, toda solución opera mejor cuando se mantiene simple, evitándose la complejidad innecesaria.

Retomo el tema ahora a propósito de la reciente publicación del informe Latinobarómetro 2021, el cual recoge que el 57 por ciento de los mexicanos no apoya la democracia como forma de Gobierno, el perfil del restante 43 por ciento, que clasifica como demócrata, muestra que “a mayor educación, hay más apoyo a la democracia”. Un análisis continuado de este rasgo durante 30 años, permitió a Latinobarómetro concluir que “la vida en democracia no está produciendo demócratas, pero la educación sí lo está haciendo”.

¿Qué ingredientes debe reunir el necesario impulso que requiere la educación cívica en la democracia sin demócratas que tenemos en México? Las preguntas que siguen las hace la politóloga doctora Flavia Freidenberg (https://bit.ly/3uY61Bg) ¿Qué habilidades y competencias debemos aprender para ser demócratas y no solo electores? ¿Qué debemos enseñar? La respuesta más simple la ofrece el profesor y activista Carlos González Martínez (https://bit.ly/3BsVcdb), debemos aprender a tratarnos bien, pues “la democracia consiste básicamente en una cosa: que las personas que van a ser, para bien o para mal, afectadas en una decisión colectivizada que habrán de respetar, tomen parte de ella tratándose bien”.

En esta misma línea se expresó en su intervención en el XI Encuentro Nacional de Educación Cívica, el Consejero del INE, maestro Martín Faz Mora, dijo que se debe abandonar el mito de la apatía ciudadana, los hechos han demostrado que la ciudadanía es incondicionalmente activa cuando la causa importa, para ejemplo basta la respuesta a los sismos de 1985 y 2017. El reto está en lograr una educación cívica articulada con la vida cotidiana, sin embargo, la pandemia por la covid-19 acotó las libertades de la vida cotidiana de todos y obligó al INE y a los organismos público locales en las entidades a cancelar casi toda intervención presencial de educación cívica y de fomento a la participación ciudadana.

Todos estos organismos han deconstruido en tiempo récord sus programas de construcción de ciudadanía para adaptarse al nuevo contexto de las colectividades virtuales. El problema sigue estando en cómo medimos los resultados de este esfuerzo. Pareciera que lo que antes se contabilizaba en cursos impartidos, listas de asistencia y encuestas de satisfacción, ahora se traduce en el tamaño de las audiencias en internet de los eventos. Y esa no es la respuesta.

No es útil que los indicadores se planteen en términos de gestión antes que en términos de resultados e impactos. Así lo asumió el INE en el Balance de la Estrategia Nacional de Educación Cívica para el Desarrollo de la Cultura Política Democrática, a partir del cual se formuló la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (Enccivica) 2017-2023. En esta estrategia se aborda la educación cívica partiendo de un protocolo de intervención social que busca “crear las condiciones que permitan a los ciudadanos apropiarse de los espacios públicos existentes y promover la creación de otros para debatir y deliberar”.

Coincido con el consejero Faz Mora en que “los cónclaves virtuales no pueden ser la única acción para la formación de ciudadanía”. En mi opinión, la Enccivica merece la oportunidad de retomarse, tal y como fue planteada de origen, una vez superada la pandemia. Se debe ampliar la colaboración del INE con las autoridades electorales locales, para que el protocolo de intervención social ya diseñado como parte de esta estrategia se aplique a nivel nacional, para “incidir de manera conjunta en los aspectos cognoscitivos, afectivos y valorativos que modelan la cultura democrática”; o como lo dijera el estimado Carlos González Martínez, “para aprender a tratarnos bien”.