Es muy malo el umpire que demandó a MLB

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE).- “Me voy a hacer rico, inventé un limpiaparabrisas que no sostiene los tickets de las multas”… Joey Adams.--o-o-o-o-o-o-La pregunta de la semana…: Cuatro bigleaguers llamados Carlos han tenido por lo menos una temporada de 40 o más jonrones cada uno. ¿Recuerdas quiénes son?La respuesta…: Carlos Beltrán, Carlos Delgado, Carlos González y Carlos Peña.Discri... ¿qué?, Sr. Hernández.- Después de ser umpire en Grandes Ligas durante 27 temporadas, el cubano Ángel Hernández introduce una demanda contra Major League Baseball por discriminación racial. Lo cierto es que Ángel ha sido calificado año tras año como uno de los peores umpires. Su zona de strike es la más errática, igual que carece de la personalidad y serenidad necesarias, lo que le ha llevado a numerosas confrontaciones con peloteros, mánagers y coaches. Se queja Hernández, de 55 años de edad, de que no lo nombran jefe de cuartetas, pero ya lo fue, y no demostró calidad alguna. También incluye en su demanda que no lo asignan para Juegos de Estrellas, playoffs ni Series Mundiales. Sí lo llevaron ya por esas alturas, pero su falta de calidad ha obligado a mantenerlo fuera de tales eventos.Actuación cinematográfica.- El quisqueyano Melky Cabrera (Medias Blancas) agrega espectáculo al espectáculo de las Grandes Ligas con tanta calidad, que han publicado…: “Merece un Premio Óscar”. El líder en jonrones, Aaron Judge (Yankees), disparó en Chicago una línea hacia las bardas del leftfield, Melky fildeó hacia atrás y dio un salto con el brazo izquierdo, guante en mano, muy estirado. Pero descendió a tierra viendo hacia los bleachers y en actitud de vencido. Los narradores de ambos equipos narraron el jonrón, mientras el anotador oficial y todos los periodistas lo anotaban. Pero, de pronto, el dominicano sacó la bola de su guante, la mostró en alto y la devolvió al infield. Ya Judge trotaba cerca de primera base. Hasta los yankeestas, a quien aplaudieron fue a Cabrera...-o-o-o-o-“Conozco un médico que te resuelve todo en dos días si tienes la presión alta, y en dos años y tienes un buen seguro prolongado”… Joey Adams.--o-o-o-o-o-Toros vía MLB.- La consigna de los Toros de Tijuana es ganar campeonatos y producir bigleaguers. Acaban de firmarles dos lanzadores derechos, Valente Belloso, de 17 años (Astros), nativo de Mexicali, y Víctor Castañeda, de 19 años (Cerveceros), de Culiacán. Con estos van 17 Toros enviados a USA. El entusiasta propietario del equipo, Alberto Uribe, está de fiesta cada vez que le contratan un muchacho…-o-o-o-“¿Cuánto hubiera pagado la televisión estadounidense por los derechos exclusivos para transmitir la llegada de Cristóbal Colón a América?”… Abelardo Raidi.-Gracias a la vida, que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.