¿Es normal?. Justo cuando se habla de reformar la Ley Orgánica de la UAS, aparece el anuncio. ¿Casualidad? Es probable. Pero tanto la Auditoría Superior de la Federación (ASF) como la Auditoría Superior del Estado (ASE) están auditando a la Universidad Autónoma de Sinaloa. Aun cuando hay morenistas que aseguran que el Congreso del Estado no tiene en su agenda abordar la posible reforma de la Ley Orgánica de la UAS, el tema comenzó a debatirse entre las fracciones que integran el Congreso del Estado. Y hasta llegó al ámbito nacional al asumir postura la Asociación Nacional de Universidades (Anuies) que de entrada estableció su rechazo a reformar las leyes orgánicas de las universidades al considerar que serían un atentado a la autonomía. El rector de la UAS, Juan Eulogio Guerra Liera, se refirió ayer a las auditorías que se están practicando a la universidad. Las consideró normales. Hasta casi de rutina. Y obligatorias, porque la universidad opera con recursos públicos. Para evitar los malos pensamientos de algunos, Guerra Liera comentó que otras universidades como la Universidad Autónoma de Occidente y la UAIS, también son sujetas a auditorías. Así es que para el rector esto es normal. Lo que llama la atención es la circunstancia. Se ventila públicamente que la UAS está siendo auditada por la ASF y la ASE, y con ello se intenta sembrar que hay algo turbio. Guerra Liera salió al paso de esas especulaciones. Aseguró que hasta donde se llevan realizadas las auditorías, todo está en regla. No hay observaciones. ¿Y si no encuentran irregularidades? Pues depende de la intención que se tiene de fondo. Porque intentan encontrar si la UAS financia al Partido Sinaloense. Pero se están creyendo que son torpes.

Cuen, al Senado. El líder del Partido Sinaloense, el exrector de la UAS Melesio Cuen, estará mañana en el edificio de la Cámara de Senadores. Cuen y su partido lograron recabar más de 285 firmas de ciudadanos con las cuales se busca solicitar una reforma a la ley que obligue a los partidos políticos alcanzar el 5 por ciento de la votación y no el 3 por ciento como está actualmente. Pero no se busca solamente eso. También el PAS está solicitando una reducción del 50 por ciento al presupuesto que se destina para partidos políticos tanto nacionales como locales. Habrá que seguir el camino que tomen estas demandas. Hoy, Cuen estará en Mazatlán para ofrecer una conferencia de prensa.

También festejó “El Químico”. Si López Obrador pensó que su festejo en el Zócalo ayer para celebrar el primer año de su triunfo electoral no sería replicado por quien se considera su clon en Mazatlán, estaba rotundamente equivocado. Aquí también, Luis Guillermo Benítez, el alcalde de Mazatlán, organizó su festejo. Carpas, sillas y abanicos rentados para evitar que los asistentes se desmayaran por el sofocante calor fueron colocados en la explanada del palacio municipal. Las sillas fueron abarrotadas por funcionarios y empleados municipales. Algunos cuantos colonos asistieron al festejo. Se desconoce quién pagó por el festejo y también cuánto costó. Porque el alcalde al ser cuestionado al respecto, se molestó y dijo que ni sabía y tampoco le importaba. ¡Pácatelas! Pareciera que entre “El Químico” y el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, hay competencia a ver quién trata peor a los medios de comunicación. Hasta el respeto han perdido. Así andan las cosas con estos alcaldes.