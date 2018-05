¿Es que nos quieren ver la cara con los precios?

En Culiacán, hacen falta verificadores pa’ checar los altos precios de los combustibles, ya que varias gasolineras de la ciudad amanecieron con los precios por las nubes, situación que se empezó a presentar desde el fin de semana, en el que fueron incrementando poco a poco sus precios, encontrando en algunas estaciones un litro casi a 20 varos. Si usted considera que lo están ‘tranceando’ y le están cobrando de más o le están dando ‘gota’ de menos, haga su denuncia con el ‘chaca’ de la Profeco, Gilberto Ojeda, al (667) 713 07 42.El jefe de Servicios Regionales de la Sepyc en Ahome, Luis Heredia Arellano, anda en busca de un buen centro esotérico que le haga una limpia y que le quite de encima tanto problema que trae con las escuelas del municipio. Primero, la manifestación en la secundaria IMA, donde ayer designaron a una directora provisional, mientras se realiza una investigación exhaustiva al interior del plantel. Y ahora, una manifestación de los Centros de Atención para Estudiantes con Discapacidad (CAED), que exigen el pago atrasado de cinco meses a los docentes. Si alguien sabe dónde puede hacerse esa limpia, llámele directo a su oficina al ‘fon’ (668) 177 90 00, línea que acaba de ser reparada luego de seis meses descompuesta.En Guasave andan buscando un conferencista motivacional o un psicólogo, o ya de plano, un hipnotizador que le cambie el chip a la ciudadanía pa’ que dejen de quemar la basura y las ramas secas, pues parece que la raza no entiende nada de cuidados al medio ambiente y que las campañas de Ecología no están funcionando. Quienes crean poder con la nada fácil tarea, solo tiene que echarle la llamada a la ‘chaca’ de Ecología del municipio, María de los Ángeles Verduzco, al ‘fon’ (687) 872 15 36.Urgen unas pastillitas pa’ la memoria, pa’ que en el área de Obras Públicas en el Ayuntamiento de Salvador Alvarado se las den a la raza que recoge la basura, pues según vecinos de la colonia Agustina Ramírez, en Guamúchil, en el área más cercana al río, el camión de la basura pasa una vez a la semana nada más. Pero con estas pastillitas se acordarán de pasar más seguido, por lo que si sabes dónde conseguirlas, échale un ‘fonazo’ al director de esta dependencia, Víctor Jáquez, al (673) 732 06 38.Con el festejo del Día de las Madres, muchas personas se han dado a la tarea de conseguir dinero pa’ consentir a sus jefecitas. Una de las opciones más fáciles es el empeño de alguna prenda de oro o aparato electrónico. Pero tenga cuidado, no vaya a ser víctima de alguna estafa porque hay lugares de empeño que no están regulados. Al respecto, el delegado de la Profeco en el estado, Gilberto Ojeda, se encuentra en operativo para detectar y sancional abusos de los comerciantes. Si tiene alguna queja, llámele al (667) 716 09 06, y externe su denuncia.