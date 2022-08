De diciembre de 1922 a diciembre de 1991 existió la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La Unión Soviética fue un referente para la juventud en varias generaciones. Un ideal de justicia social. La aspiración cumplida de una sociedad igualitaria. Creímos realmente que así era. ¿Por qué terminó el sueño? Es simple la respuesta: la construcción humana es imperfecta. Solo seres con conciencia ética pueden crear sociedades justas.

Por otro lado, Estados Unidos, los Tigres Asiáticos, Europa, representan estados democráticos, libre mercado, bienestar. ¿Por qué fallan y hay brechas de desigualdad? Por lo mismo, es simple, construcción humana imperfecta.

Si con esos dos ejemplos bastara para definir sistemas económico-políticos-sociales podríamos derivar que lo que los une en el fracaso es la construcción humana. Ni el comunismo, ni el socialismo, ni el capitalismo están bien construidos simple y llanamente porque la sustancia humana, la base es lo que falla.

El discurso en contra de conservadores y neoliberales se cae por sí mismo. López Obrador difícilmente podría defender un proyecto de gobierno justo, no lo tiene, en su gobierno la pobreza ha crecido, ha desmantelado los sistemas de salud y educación, ambos son necesarios para fincar los pilares de una sociedad igualitaria. No le importan los pobres, no es cierto. Gobierna con propaganda y créanme que eso no basta.

Tijuana, Ciudad Juárez, la frontera norte tiene coco, un coco grande, malvado, siniestro. Guanajuato, Jalisco, en el centro, tienen también coco y no hay curitas que alcancen, ni abrazos como escudo de balazos ni de bombas, pobre país rehén de un hombre que a su vez es rehén de su ambición e ignorancia.

¿Quién dijo que gobernar una gran nación, que se cuenta entre las principales economías del mundo, era fácil? Porque desdeñamos la política y la fuerte sustancia humana que requiere.

Ahora que el tema de la Guardia Nacional hace pensar en autogolpes de violencia -con la perversidad que eso implica-, reflexiono en el valor del municipio libre como dice la Constitución. Si realmente quisiera gobernar para combatir la pobreza y eliminar o reducir la violencia, le daría más fortaleza a los municipios. ¿Quién conoce el territorio y a la sociedad? Los gobiernos municipales. Hasta por nombre, giro, colonia y comunidad tienen identificados a los delincuentes, conocen las zonas marginadas y los grupos vulnerables, ¿que no sería más fácil gobernar haciendo fuertes los gobiernos municipales y solo regulando? Lo simple nos asusta por verdadero.

Un verdadero hombre de izquierda eso haría. No concentraría el poder, lo compartiría en derechos y responsabilidades. Pero para hacer eso se necesita un marco ético, conocimientos, una dimensión humana que no tiene, y menos tiene razón de ser.

