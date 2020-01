Es tiempo de que todos empecemos a trabajar

Lo sucedido en el Colegio Cervantes, en Torreón, no debe pasar desapercibido en todo México. Habrá que ver qué hacen las autoridades de cada uno de los estados en lo que les corresponde para garantizar la seguridad en las instituciones educativas, así como fomentar con fuerza valores como el respeto, compañerismo, inclusión y desterrar el acoso escolar, principalmente de los planteles escolares.

Esto es de gran importancia. A veces el problema principal no es el aprendizaje, sino sobrevivir a los compañeros. Si queremos atender los problemas de fondo, debemos hablar de estos temas con prioridad, pues pareciera que sólo se ven por encima.

Sí, eso toca a las instituciones educativas, pero también obliga a replantearse lo que los padres hacemos en casa con nuestros hijos, dándose el tiempo para jugar con ellos, sin sacar la excusa de que no se tiene tiempo por el trabajo y la diversidad de obligaciones de un adulto; no, ya no hay excusas: todos debemos hacer algo y evitar la tragedia que sucedió el pasado viernes.

La culpa no fue de un niño o un videojuego, quizá, sólo quizá, el grave error es de todos. Pero no debemos perder el tiempo en buscar culpables, sino de replantearse todo y, en particular, ponernos a trabajar en lo más importante y valioso: los niños.