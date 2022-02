¿Es un honor estar con Obrador?

audima

Una de las bases de toda relación humana es la confianza, lo podemos ver presente en nuestras relaciones de amistad, de pareja, familiares, etc. Una vez esta confianza se ve rota es difícil – mas no imposible – retomar la relación en las mismas circunstancias en las que se encontraba previo a la traición.

Los partidos políticos de igual forma llegan al electorado con una propuesta de ideales y ejes rectores que intentan convencer y atraer. En este sentido, la carta fuerte del lopezobradorismo, en este caso, Morena, fue el de combatir la corrupción de los sexenios pasados, frenar la corrupción de una vez por todas e implementar la cuarta transformación del país. Los 30 millones de electores que alzaron en las urnas al actual presidente lo hicieron como una alternativa, algo distinto a lo que el resto de partidos políticos ofrecía, pero los más lo hicieron con una confianza plena en el proyecto de nación y promesas expuestas en campaña.

Durante estos tres años de gobierno el actual régimen ha demostrado no ser diferente de aquellos a los cuales critica: homicidios dolosos, feminicidios, asesinato de periodistas, etc. Todos estos datos nos sirven para confirmar todo lo anteriormente expuesto; sin embargo, no han sido lo suficientemente fuertes como para convencer a muchos de sus seguidores acerca del fracaso en estos tres años, hasta el día de hoy, cuando la piedra angular sobre la que se edifica el proyecto del presidente, de partido y hasta el de nación, por fin ha sido atacada y ha hecho temblar a toda la estructura que sustenta: corrupción.

El escándalo tan sonado de la casa de Houston no enoja en Palacio por el hecho de tratarse del propio hijo del presidente, molesta y pone en aprietos porque devela la traición de Morena y el presidente hacia sus electores; hasta el día de hoy el combate a la corrupción ha resultado ser un mero discurso político, siendo lo más reprochable el hecho de que el tráfico de influencias, corrupción y despotismo se encuentran enraizados aún en el gobierno. Esto encolera y preocupa por el momento en el que se da, durante plenas elecciones estatales de 2022, el escenario previo a la elección federal del 2024, el oficialismo sabe que el resultado de esta elección podría reflejar el resultado de la siguiente.

López Obrador sabe que, ante acciones extremas, reacciones extremas. Es por ello que ante el escándalo de corrupción se levanta contra el periodista que lo ha dado a conocer, revelando información confidencial de un privado, esto sienta un precedente inédito. Quien ataque al régimen, con todo, hasta donde tope.

En este sentido es deleznable la actitud de los funcionarios que defienden lo indefendible. La fidelidad de los legisladores y funcionarios morenistas pareciera es más fuerte hacia la figura presidencial que hacia sus propios ideales, traicionando así a los millones de electores que confiadamente los eligieron. En un comunicado, el Grupo Parlamentario de Morena en el Senado dicta lo siguiente: “[…], estamos apoyando de manera incondicional al presidente de la República, quien simboliza los ideales de la patria, del pueblo […]”. En resumen: El Pueblo soy yo. De ser congruentes con los ideales que los llevaron a sus curules y escaños, deberían reprobar las acciones de José Ramón y el presidente en contra de la libertad de expresión y el atropello del Estado de derecho.

Las reacciones de la sociedad civil no se dejaron esperar y logró reunir, en un evento histórico, a más de 60 mil oyentes en Spaces de Twitter, donde se reunieron figuras del periodismo, políticos, artistas y demás ciudadanos en defensa del periodista Carlos Loret de Mola; de igual forma, de celebrar las reacciones de periodistas el día de ayer en ambas cámaras ante los grupos parlamentarios de Morena, mi esperanza en la sociedad civil renace.

Leer más: Sergio Torres arremete vs todos

Creo que es momento de reflexionar y analizar si todavía es un honor estar con Obrador, se las dejo.