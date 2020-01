Escándalo en conferencia de prensa. El escenario fue montado para lucimiento del alcalde. Los mismos que le sirvieron de comparsa en su viaje a España, ahí presentes. Pero apenas terminó la larguísima exposición con video de los “grandes logros” del viaje a Europa, el periodista Mario Martini lanzó sus preguntas. Primero, “de dónde sacan el nombre de Riviera Mazatlán”, que es la “marca” que fueron a promover a España. Cuánto gastaron y cuáles son los resultados palpables de ese viaje. Y lo que provocó una ríspida discusión entre Martini y el alcalde Luis Guillermo Benítez fue cuando el periodista le exigió que mostrara pruebas de su dicho de que “es una persona sin escrúpulos”. El tono de voz subió. El alcalde pidió al periodista que no le gritara. El también evidentemente mostraba el coraje. Su escudero en prensa, Sergio Rubio, que tenía el micrófono, repetía una y otra vez que el tema era Fitur. El periodista exigió respuestas que nunca llegaron. Todavía al final de la conferencia de prensa, Martini intentó llegar hasta el alcalde, pero este salió por una puerta de emergencia y subió rápido a su lujosa camioneta dando un portazo. En la conferencia, algunos reporteros de portales intentaron desviar la atención y la tensión que causó la presencia y preguntas de Martini. Se entiende su actitud pues tienen “convenios” económicos con el gobierno municipal.

Pero qué necesidad. Quienes no saben en lo que se meten son los dueños de la banda El Recodo. La agrupación viajó a España. Parece ser, y lo dijo su director, Poncho Lizárraga, ellos no cobraron. Y se supone ellos costearon su viaje. Lo que no tienen claro en su afán evidente de apoyar al alcalde Luis Guillermo Benítez es la falsedad de lo que llaman “Riviera Mazatlán”. Poncho Lizárraga no se ha dado cuenta de que lo que dice “El Químico” es una mentira. Hablan de que es la “Riviera” formada por los municipios de Escuinapa, El Rosario, Concordia, San Ignacio y Mazatlán. Que alguien le informe a Poncho Lizárraga que el único alcalde que le siguió el juego al “Químico” es el de Escuinapa, Emmett Soto. Ambos son de Morena. Y que ni a España ni tampoco a la conferencia de prensa asistieron los alcaldes de El Rosario, Antonio Pineda; de Concordia, Felipe Garzón, y de San Ignacio, Iván Báez. ¿Y por qué cree? Pues no están de acuerdo en esta farsa.

Cargar con el lastre. El senador de Morena, Rubén Rocha, debe estar más que preocupado. Su aspiración de convertirse en gobernador se puede ver frustrada. Y no porque le falte capacidad. Tampoco experiencia, pues sería la tercera ocasión de aspirar a la gubernatura. El desastre que vive Morena sin definir sus dirigencias. Con dos dirigentes que se proclaman nacionalmente, Yeidckol Polevnsky y Alfonso Ramírez Cuéllar. La lucha encarnizada de las tribus al interior de Morena. Y lo que se refleja acá en Sinaloa. Al escenario estatal habría que sumarle las ridículas administraciones municipales que encabeza Morena en Mazatlán, Culiacán y Ahome. Sin menosprecio de la falta de preparación evidente y nulos resultados de sus legisladores, tanto locales como federales. Con este costal tendrá que cargar quien sea el próximo candidato a gobernador por Morena. Rocha lo sabe. Como también su compañera senadora Imelda Castro y el resto de aspirantes.