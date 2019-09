Escándalo en seguridad pública. Vaya escándalo el que protagonizó en las redes sociales la encargada del departamento de comunicación de la Secretaría de Seguridad Pública, Crystal Vásquez, al discutir a través de los grupos de redes sociales. La funcionaria publicó un video en vivo en el que acusa a una periodista del medio radiofónico de extorsión, amenazas y hostigamiento. En medio de las lágrimas, Vásquez aseguraba que la periodista le pedía 4 mil pesos que ya no le podía pagar. Según algunas versiones, la periodista acusada se presentó ante el secretario de Seguridad Pública, Federico Rivas Valdés, para quejarse, y en algún momento ambas se encararon. Desde ayer se hablaba que la funcionaria había sido retirada del cargo, versión que hasta anoche no confirmaban las autoridades de manera oficial. Todo inició con una solicitud de información, un boletín que no fue entregado con la prontitud exigida y terminó con un escándalo público en las redes sociales.

Iconformidad creciente. Los locatarios del mercado municipal de Escuinapa andan que no los calienta ni el sol. Y es que semana a semana cierran sus ventas con reportes de pérdidas debido a las condiciones en las que se ven obligados a vender: fuera del mercado, en las banquetas sin servicios públicos debido a los continuos retrasos en la regeneración del mercado. La situación ya le ha valido serias críticas al alcalde, el morenista Emmett Soto, aun cuando la obra la realiza una empresa constructora contratada por el Gobierno del Estado.

Exigencia. Son muchas las exigencias ciudadanas para que las autoridades solucionen los problemas de inundaciones, y ayer se sumaron los dirigentes del PAN, Juan Carlos Estrada Vega, y del PRD, Audómar Ahumada Quintero, quienes exigieron a los tres niveles de Gobierno que ejecuten acciones que abonen al mejoramiento del sistema pluvial de las ciudades de Culiacán, Los Mochis, Guasave y Mazatlán. Actualmente se realizan obras de colectores pluviales en las ciudades de Culiacán y Los Mochis, pero se requiere de una gran inversión para atender a todos los sectores que son afectados cada vez que llueve.

Cambios. El Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional sigue con la conformación de su nueva estructura, y con la aprobación de la mayoría de los consejeros estatales se aprobó el nombramiento de Adolfo Beltrán Corrales como tesorero, cargo que desempeñó hace dos años, hasta que fue destituido por Sebastián Zamudio Guzmán, entonces dirigente estatal panista. Hay que recordar que la anterior dirigencia hizo una auditoría a la gestión de Beltrán Corrales como encargado de las finanzas partidistas, se le inició un proceso interno que sigue su curso en el Comité Ejecutivo Nacional, y se interpuso una denuncia en la Fiscalía General del Estado. Apenas la semana pasada, Adolfo Beltrán ganó un recurso en el Tribunal Electoral del Estado de Sinaloa que lo habilita para cualquier actividad al interior del partido. El panista forma parte del equipo de Juan Carlos Estrada, quienes lucharon por arrebatarle el control del PAN a Adolfo Rojo Montoya y al diputado local Jorge Iván Villalobos Seáñez. Para el nombramiento de tesorero únicamente hubo tres votos en contra por 58 a favor. Se viven otros aires al interior del partido, y el siguiente paso será trabajar en la unidad de Acción Nacional.

Pescadores. Los pescadores viven una de las etapas más difíciles en el año, que son los días previos al levantamiento de la veda del camarón, donde siguen sin tener trabajo y necesitan dinero para reparar sus pangas y artes de pesca, para poder a salir a las capturas del camarón. Teniendo como marco el Día del Pescador, en el Congreso del Estado se organizó un panel donde los diputados locales se manifestaron a favor del mejoramiento de las condiciones de este sector productivo, que ha sido de los más golpeados, pero que además para el Presupuesto de Egresos de la Federación del 2020 se plantee una reducción considerable en los apoyos para los pescadores. Desde Sinaloa se lanza una voz de auxilio, y los legisladores locales tendrán una labor importante de gestionar recursos y de asignar más apoyos en el Presupuesto Estatal.