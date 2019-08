Escándalo nacional

“No que no tronabas pistolita”. Aunque un juez ya le otorgó un amparo, en los medios políticos se asegura que la exsecretaria de Sedesol Rosario Robles tiene un pie en la cárcel a partir que la fiscalía federal la está citando a comparecer para informarle de qué delitos se le acusan, en especial de la denominada “Estafa Maestra”, con lo que desviaron o se robaron más de 7 mil millones de pesos. Son 50 “empresas fantasmas” y varios funcionarios del sexenio del expresidente Enrique Peña Nieto los que también están en capilla.

La trama de delincuencia organizada, porque fue una estafa de Estado podría llegar hasta el mismo Enrique Peña Nieto, pero también por las demandas que se están haciendo en el sector energético, empezando por el exdirector de Pemex Emilio Lozoya, que ya está prófugo; las investigaciones también podrían llegar al exsecretario de Energía Pedro Joaquín Coldwell y al de Economía Ildefonso Guajardo.

Por el lado del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, los que encabezan la cruzada contra la corrupción de sexenios pasados son el jefe de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, y el fiscal general Alejandro Gertz Manero; en ocasiones este combate se complica y los presuntos corruptos no van a dar pronto a la cárcel como la gente lo demanda, porque existen jueces y ministros corruptos que los protegen o porque todo el entramado de la ley está hecho para auspiciar la corrupción.

Así las cosas, a pesar de que se sabe que las grandes estafas cometidas contra el erario no se hubieran podido concretar sin el visto bueno de los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, pero resulta difícil llevarlos a juicio y encarcelarlos porque hay leyes del pasado y vigentes que les otorgan impunidad y por eso, por el momento, la embestida legal fuerte va contra sus principales colaboradores que se enriquecieron al amparo del poder.

Por si las dudas, ya todos están huyendo. Carlos Salinas y su hijo Emiliano se refugiaron en Inglaterra, donde al expresidente le otorgaron la residencia legal. Peña Nieto está en España, y de Fox se asegura que está escondido en algún país europeo. No les importa el escándalo ni el repudio que les demuestra el pueblo, simplemente no quieren ir a la cárcel ni tampoco devolver los millones de dólares que se llevaron.



Popurrí. Antier hubo empate, 19 a 19 en el Congreso, a la hora de votar las cuentas públicas del gobierno y de las dependencias del estado, y ayer se jugó el desempate y la bancada de Morena consiguió los dos votos que le faltaban para rechazar por 20 a 18 el dictamen de la ASE para poder irse tranquilos de vacaciones. Se buscó y se logró dar un golpe mediático, aunque a la mera hora, con los cambios legales que se hicieron el año pasado, es posible que la desaprobación no proceda. Se dice que hasta trajeron convaleciente a Leocadio García para que votara. También se aprobó una ley que prohíbe que los padres impongan castigos corporales sus hijos, para impedir que les peguen, y al final se designó a Horacio Lora como presidente de la Comisión Permanente que fungirá en agosto y septiembre.