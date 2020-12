Escenarios para 2021 en Ahome

Escenarios. ¿A qué partido le beneficia que todos vayan solos en la elección para alcalde de Ahome en el 2021? Muchos coinciden en que en esas condiciones el tiro sería entre el PRI y Morena. El primero, por la estructura y los recursos, en tanto el segundo por sus siglas y el efecto aún de Andrés Manuel López Obrador. Otro elemento que, dicen, incidirá a favor o en contra son quiénes serían los candidatos. En el PRI se ubica entre Álvaro Ruelas Echave o Bernardino Antelo Esper, en tanto en Morena entre Cecilia Covarrubias y Gerardo Vargas en caso que a este lo negocien tras la posibilidad de que no sea el candidato a gobernador. En ese escenario, al PAN, con Ariel Aguilar; Movimiento Ciudadano con Miguel Ángel Camacho; el PT con Domingo “Mingo” Vázquez, no les alcanzaría para meterse a la pelea. Por eso, tiene lógica la postura de Juan Carlos Estrada, líder estatal del PAN, de buscar la candidatura común con el PRI. Más posibilidades tendrían para derrotar a Morena.



Alternativa. Dicen que con esos escenarios el presidente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuen Ojeda, tiene sus propias jugadas para meterse a la pelea por la alcaldía de Ahome que le ayuden a sus aspiraciones por la gubernatura. Ya está visto que ninguno de los que han mostrado sus intenciones de la candidatura tiene los tamaños para ser competitivo, mucho menos para generarle votos a la gubernatura. Por eso, hay versiones de que Cuen Ojeda coquetea con el líder electricista Domingo “Mingo” Vázquez. Y ya se maneja que podría ser una candidatura común con Movimiento Ciudadano, donde sacrificarían a Miguel Ángel Camacho, y también con el Partido del Trabajo. Algunos consideran que solo así darían la batalla al PRI y Morena. La ecuación sí les saldría si Camacho no hiciera uso de la vía legal porque él fue el único que se registró en MC.



Mal tino. Más tardó en moverse para soñar por la candidatura a la diputación federal por la alianza PRI-PAN-PRD en Ahome, que Carlos Díaz de León en llevarse un fiasco: la candidatura le toca al PAN y se habla que ya la tiene amarrada el exalcalde Zenén Xóchihua Enciso. Díaz de León aparece en Ahome en cada proceso electoral. Se deja venir de México, en donde vive. Ahora se entendió con el exdiputado local Antonino Galaviz, que lo impulsa, pero en un proyecto que feneció antes de nacer.



Listo. De todos los que andan en busca de la alcaldía de El Fuerte, el empresario transportista Vicente Pico es el único seguro hasta ahorita de aparecer en las boletas electorales del 2021. En la reunión que tuvo ayer con los integrantes de la Asociación de Periodistas de Los Mochis, Pico confirmó que está siendo arropado por el Partido Verde Ecologista, que lo quiere de candidato. Dicharachero, el empresario señaló que la gente, el pueblo, le está pidiendo que se la juegue y pues ruisueño el niño y haciéndole cosquillas. Algunos apuntan que el inconveniente es que el Verde Ecologista es un partido marginal, pero también sopesan que con el ambiente que trae y con el apoyo que le están brindando priistas, morenistas, panistas, etc., supera esa condición.



Pasarela. El evento de homenaje a Jesús Córdoba que le hizo su hijo “Fito” Córdoba, coordinador del Deporte de la comuna en San Blas, se convirtió en pasarela de los aspirantes a la alcaldía fortense. En el acto, dentro del juego de estrella de la Liga Ejidal, estuvo Vicente Pico, que va por el Verde Ecologista, y que dicen saludó con desdén a Antonio Cota, que quiere ir por MC; el síndico procurador Luis Alberto Lugo y Antonio “Toño” Castro. Se habla que el secretario de la comuna, Leonel Vea, no acudió por no toparse con Lugo. Dicen que el homenajeado nombró a Maribel Vega como Maribel Guardia. Fue lo chusco.