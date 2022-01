Escolta del secretario de seguridad de Mazatlán dispara al aire con el uniforme puesto

audima

Con licencia para disparar. La noche del sábado, un agente de la Policía Municipal que está comisionado como escolta del secretario de Seguridad Pública en Mazatlán, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, realizó disparos al aire en la colonia Villas del Sol, contraviniendo con todo el esfuerzo hecho días antes por la autoridad municipal para evitar que la ciudadanía recibiera el año nuevo con disparos de arma fuego. Según los informes, el agente, aún con el uniforme de la corporación, fue detenido por sus compañeros, a quienes amenazó con acusarlos con su jefe para que fueran despedidos. Entrevistado al respecto, Alfaro Gaxiola minimizó el tema y explicó que su subordinado solo efectuó un disparo y por ello fue enviado a la Barandilla. Sin embargo, el secretario del Ayuntamiento, Édgar González, fue más crítico sobre el tema, y dijo que no tolerarán esas actitudes de los servidores públicos que están para proteger a la ciudadanía. El caso escaló al Órgano Interno de Control, que ya investiga lo sucedido con el policía, que a decir de González, hizo algo indebido que debe de ser sancionado.

Oídos sordos. Pues con la novedad de que los mazatlecos recibieron el Año Nuevo de manera civilizada. No hubo disparos al aire, al menos es lo que dijo el secretario de Seguridad Pública en Mazatlán, Juan Ramón Alfaro Gaxiola. Informó que recibieron reportes, pero que al investigarlos, resultaron falsos. El jefe de la Policía quizás tendrá problemas de audición, pues no escuchó la balacera que se armó en los primeros minutos del 2022. La mayoría de la gente fue testigo de las detonaciones que se efectuaron desde los diferentes rincones del puerto, y la Policía... Bien, gracias. Afortunadamente no hubo personas lesionadas por balas perdidas, si no, la historia fuera otra.

¿Dónde está la oposición? ¿Dónde están las organizaciones civiles, los representantes sociales, los partidos de oposición, cuando se trata de regresar la cordura a un gobierno que prioriza la frivolidad, el espectáculo y la fiesta por encima de la salud pública? Eso es lo que muchos mazatlecos se están preguntando ante las actitudes demostradas por el gobierno municipal ante la amenaza de la pandemia. Las voces se han levantado para criticar la fiesta de fin de año organizada por el Ayuntamiento en el malecón de Olas Altas pero pocos han pasado de las palabras para demostrar su desacuerdo. El mismo gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, admitió que le faltó más entendimiento con el munícipe mazatleco para evitar la celebración, que representaba un riesgo para la salud pública de Mazatlán. Solo un grupo de ciudadanos han pasado a la acción al promover un juicio para la revocación de mandato a través de la organización Change.org. La propuesta ya ha reunido miles de firmas aportadas por ciudadanos inconformes con los excesos del munícipe.

Incidencia al alza. Los casos activos de Covid-19 se han incrementado de manera paulatina, pero sostenida en los últimos días. En menos de una semana, los casos activos de la enfermedad en Mazatlán pasaron de 29 (reportados el 29 de diciembre) a 62, apenas ayer. No se trata de algún récord y en medio del histórico registrado en los más 672 días transcurridos desde el primer caso registrado, es una variación normal. Sin embargo, se debe de tomar en cuenta con base en el avance de la cepa Ómicron, que ya se tiene en la entidad. Los trabajadores de la salud lo advierten y tienen razón: un relajamiento de los protocolos preventivos por parte de los ciudadanos solo generará un rebrote, igual o peor al que sumió en la zozobra a la entidad a mediados del año pasado.

La vacunación. Mañana se inicia la vacunación de los jóvenes de 14 años y más. Se estima que se aplicará la primera dosis contra el Covid-19 a por lo menos 50 mil menores en ese rango de edad. Confiamos que los organizadores de la jornada hayan aprendido de las experiencias y no se repitan los desórdenes, las filas kilométricas y las esperas de hasta 12 horas que se vivieron en la vacunación de los jóvenes de 16 años y el refuerzo de los adultos mayores.