“Esconden la bola” en el PRI

Al aprobar la alianza con el PRI, el PAN y el PRD, en el consejo político los priistas despejaron una de las incógnitas sobre el rol que jugarán en la contienda del 2021; sin embargo, en política como el beisbol, siguen escondiendo la bola y no dan luz sobre quién será el candidato a gobernador.

Entre los aspirantes hombres son tres: Mario Zamora, Jesús Valdés y Juan Alfonso Mejía, los que tendrían más posibilidades de ganar la elección, pero todo parece indicar que Jesús seguirá al frente del partido, para operar la campaña y a cambio se conformaría con una diputación federal pluri. Entre las mujeres solo queda Rosa Elena Millán.

No es sorpresa que se haya acordado que la elección del candidato a gobernador y de la mitad de los municipios sea por consejo de delegados, con lo cual se da vía libre al “dedazo” mediante la acostumbrada “línea”, y también es un hecho que por ser el PRI el partido que gobierna en Sinaloa, de sus filas saldrá el candidato. Los priistas le apuestan al buen prestigio de la imagen del gobernador Quirino Ordaz, igual que los morenistas se la juegan con la de Andrés Manuel López Obrador.

Pero la posible declinación de Jesús Valdés acrecienta la incertidumbre entre los priistas sobre con qué bando jugará el gobernador Quirino Ordaz, porque los precandidatos de línea más dura han corrido los rumores que por debajo del agua estará buscando una alianza con Morena y con AMLO. Es una forma indirecta de presionarlo y obligarlo a que se defina con toda claridad.

Por lo pronto los destapes en el PRI y en la alianza se posponen hasta enero del próximo año.



Popurrí. Otro más que se sube al ring: Carlos Díaz de León se apunta para buscar la candidatura para diputado federal por el segundo distrito electoral con base en Los Mochis. Dice que tiene el visto bueno de Antonino Galaviz, representante de México Libre en Ahome, y que de acuerdo al reparto de candidaturas de la alianza opositora, al PRI le tocarían 4 y al PAN 3, pero que el PAN acordó darle una de cada tres a México Libre y que la de aquí él ya la tendría amarrada.

Vive en la Ciudad de México, pero para no quedarse rezagado a mediados de semana se vendrá a defender la candidatura y a iniciar precampaña. Aunque todo indica que México Libre quedará fuera de la alianza porque el dirigente panista Marko Cortez no aceptó las condiciones que le ponía el expresidente Felipe Calderón para incorporarse al PAN.



TRAVIESO. El boxeador retirado Jorge “Travieso” Arce se vuelve tendencia nacional en Youtube por los pronunciamientos que ha hecho en contra del Gobierno de la Cuarta Transformación, porque se declara a favor de la alianza opositora compuesta por el PRI, PAN y PRD, pero además porque se apunta para ser candidato a diputado federal en Hermosillo, Sonora. Dice que no tiene necesidad, que quiere ayudar al pueblo y que su dinero se lo ha ganado peleando arriba del ring.



ASPIRANTES. Por un lado Bernardino Antelo, y por otro Jorge López, son los dos aspirantes que se han lanzado al ruedo en busca de la alcaldía y han intensificado sus labores de proselitismo.