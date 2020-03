Escondido. En momentos de crisis, los gobernantes y líderes deben de salir y enviar mensajes de calma a la sociedad, para evitar que entren en pánico y sicosis, porque lo más importante es que prevalezca la calma y la tranquilidad. Esto no ha pasado en Culiacán, porque el presidente municipal, Jesús Estrada Ferreiro, sigue escondido, y por más que se le ha pedido entrevistas por medio de su equipo de la Coordinación de Comunicación Social del Ayuntamiento, no ha dado respuesta. ¿Dónde está el alcalde? ¿Por qué no ha querido dar la cara? Ni siquiera ha enviado un mensaje grabado por redes sociales. Nada, absolutamente nada, por lo que se presume que no tienen idea de qué hacer; y aunque el tema lo coordina la Secretaría de Salud del Estado, el Gobierno municipal tiene una Coordinación de Salud, que se encarga de las estrategias en el municipio, pero hasta ahora brillan por su ausencia.

Descuido. Y hablando de descuidos, lo que le hacen pasar a los adultos mayores que reciben apoyos del Gobierno federal es inhumano, porque con todo y los riesgos de que ellos salgan de sus casas y acudan a lugar concurridos, la desinformación que hay sobre los pagos de las pensiones provoca que estas personas acudan a las oficinas de la Secretaría del Bienestar para preguntar y otros estaban citados para hoy para recoger la ficha con la que van al banco a cobrar su apoyo bimensual. Lo grave es que nadie les avisó que no serían atendidos, y se tuvieron que trasladar hasta el Centro Cívico Constitución, y al final no pudieron cobrar. Hace falta mayor sensibilidad del Gobierno federal, y que el coordinador de Programas Federales en Sinaloa, Jaime Montes Salas, se ponga a trabajar, porque no se ve por ningún lado. Desapareció igual que Jesús Estrada Ferreiro.

Análisis. Los diputados locales que integran la Comisión de Equidad, Género y Familia del Congreso del Estado analizarán la propuesta del gobernador Quirino Ordaz Coppel para dirigir al Instituto Sinaloense de las Mujeres. De acuerdo con varias fuentes consultadas al interior del Congreso del Estado, PRI y Morena votarían a favor de Eva Joaquina Guerrero Ríos, aunque haya muchos comentarios negativos en su contra, que comenzaron a difundirse a raíz de que EL DEBATE dio a conocer que ella era la propuesta elegida por Quirino Ordaz. El proceso será largo, y se desconoce cuánto tiempo durará.

Trabajadores. Además de que Jesús Estrada está escondido, los trabajadores del Ayuntamiento están muy molestos porque los tienen trabajando, cuando en muchos lugares ya los mandaron a cuarentena, para prevenir que se contagien. Pero en el Gobierno de Culiacán todo transcurre igual, no se ven medidas de higiene y laboran con miedo. Porque ni su dirigente sindical, David Alarid Rodríguez, ha dado la cara, ni ha presionado a las autoridades municipales para que mande a sus casas a los empleados. Comentan entre los trabajadores que Alarid Rodríguez sigue en shock y no se levanta de la derrota que sufrió ante Julio Duarte.

Estado. Esto mismo sucede en el Gobierno del Estado, en especial los que laboran en la Unidad de Servicios Estatales, pero ahí sí ha salido a ver por ellos el dirigente del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado, Gabriel Ballardo Valdez, quien denunció la falta de medidas precautorias y herramientas para prevenir el contagio del COVID-19, por lo que algunos burócratas hicieron paro laboral ayer para exigir al Gobierno estatal que provea de gel antibacterial y cubrebocas, porque todos los días acuden muchas personas a la USE, y no hay un filtro que evite que ingresen a las oficinas gubernamentales personas con síntomas o enfermedades respiratorias. Se espera que en las próximas dos semanas incremente la afluencia en la USE, a menos que las autoridades estatales decidan suspender actividades y dar prórroga para el pago de los impuestos.