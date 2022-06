audima

¿Quién no querría un amor con el de Sr. Darcy y Elizabeth Bennet? ¿Una declaración como la de Anthony Brigderton a Kate? ¿Dulzura como la de Theodore Laurence?. Hoy les comparto mis tres personajes masculinos favoritos, que son lo más cercano a “perfectos”, o en otras palabras fueron escritos por mujeres; Darcy, es aparentemente arrogante, no es menos inteligente que Elizabeth Bennet, y su atractivo no reside en su dinero. Es un hombre reservado y emocionalmente distante, pero que cuida con fervor de los suyos, y de manera inesperada se interesa y enamora de Elizabeth. “He luchado en vano. Ya no puedo más. Soy incapaz de contener mis sentimientos. Permítame que le diga que la admiro y la amo apasionadamente”.-Mr. Darcy.

Anthony Bridgerton. El vizconde que amó. Reservado, cauteloso, inteligente, atractivo. Es toda una joya en el mercado delas chicas solteras. Con cientos de problemas emocionales que trata de esconder por su familia, se dice incapaz de amar, más no sabrá que se abrirá como nunca antes por Kate. “La amo, la he amado desde el momento de la carrera en el parque, la he amado en cada baile, en cada paseo, estando juntos, estando separados. No tiene que aceptarlo, no tiene que admitirlo, ni siquiera permitirlo y no lo hará, pero debe saberlo. En su corazón debe sentirlo porque yo lo siento. La amo.” -Anthony.

-Theodore Laurence, piel morena, cabello castaño rizado y grandes ojos negros, también conocido como Laurie y Teddy, era amigo de la familia March. Tenía una estrecha relación con toda la familia. Compartió una estrecha amistad con Jo March.