¡Escúchate!

No es recomendable convertirlo en hábito, pero de vez en cuando, cuando el cuerpo lo pide, así como pide el reguetón, es válido escucharte

Muchos le llaman vibras, otros le dicen sexto sentido, o hasta le pueden decir intuición cuando hablamos de ese bichito o vocecita que sentimos que dice “por aquí no es”, y todos tienen algo de correcto.

Todos, en algún momento, pasamos por esa encrucijada donde no sabemos si hacerle caso a eso que nos habla desde dentro, o seguir a lo que nos dice lo de afuera (que pueden ser muchos factores).

Bien dicen que lo que nos hace diferentes a los animales son esos factores externos, como el razonamiento de las cosas, el poder pensar y procesar todo aquello que nos dicen y el poder desarrollar la disciplina. Bueno, hoy en día creo yo que nos hemos dejado envolver por esos factores externos de tal manera que se nos olvidan las cosas más básicas que tenemos, que son estos instintos.

Hoy en día comemos sin hambre, hacemos ejercicio por rutina, y dormimos simplemente porque es hora, o no comemos cosas porque está la dieta, no dormimos porque hay trabajo, y hacemos ejercicio a pesar de estar agotados porque “así llegamos al cuerpazo”. Como he dicho antes, no soy experta en ejercicio, ni en dietas, ni en sueño, pero como dice Shakira en Las de la intuición “creo que empiezo a entender”... A entender que es válido. Es válido ponerse en pausa, es válido consentirte con el antojo, es válido dormir siesta si estás muy cansado, también es válido cancelar planes, cambiar de opinión y hasta darse el día en el ejercicio.

No es recomendable convertirlo en hábito, pero de vez en cuando, cuando el cuerpo lo pide, así como pide el reguetón, es válido escucharte. Así que esta semana, más que nada, los invito a respirar un poco y escuchar esa vocecita y detectar qué les está pidiendo.

Puede ser que les pida tomar más agua, o una horita más de sueño, pero también puede decirles que esa amistad es algo tóxica, o que nos hace falta una carcajada para poder seguir.

En fin, hay tantas cosas que probablemente ni yo pueda decirlas más que tú mismo, por eso ¡escúchate!

Ana en Rose.