Escuchemos a nuestr@s hij@s

No tenía la historia precisa, ni tema específico para escribir esta semana, pero al llegar a casa, mi hija me dice: “Mamá, fíjate que en mi escuela existe mucho bullying por parte de mis compañeros y compañeras, y mis profes, no les dicen nada”. A lo que yo me limité a responderle: “¿Y cómo sabes que es bullying?”. –Porque nos ofenden con palabras groseras a mis compañeras de clase.

A raíz de esa conversación con mi hija decidí, compartir este tema tan interesante hoy día, que como padres y madres de familia debemos de poner plena atención cuando saltan estos primeros avisos de lo que está sucediendo en el entorno escolar de nuestros hijos e hijas, no dudar ni un segundo y permanecer alertas ante estos hechos. Según informes de la OCDE, México ocupa el primer lugar en acoso escolar o bullying, donde siete de cada 10 niños y niñas adolescentes sufren de este tipo de agresiones.

“El acoso escolar o bullying es un comportamiento deliberado y repetido en el tiempo para dañar a otra persona y ocurre en un contexto interpersonal, involucrando un desequilibrio de fuerza o poder. Este se puede iniciar como un incidente en el aula o espacio escolar y la víctima comienza a ser objeto de burlas, apodos, exclusión social y frecuentemente de violencia física”, término proporcionado por expertos en estos temas.

A propósito de la problemática de casos de bullying en escuelas, hace un par de semanas escuché y leí que en un lugar de Estados Unidos ocurrió una terrible desgracia con un adolescente de tan solo 12 años que se quitó la vida tras sufrir durante más de un año de acoso escolar en un colegio de Utha. Sus padres decidieron hacer pública su historia a través de redes sociales, con la esperanza de generar conciencia para erradicar este tipo de prácticas. ¿Cómo un niño de 12 años que fue amado por todos piensa que la vida es tan difícil que necesita alejarse de ella?, escribió la madre en Instagram poco después de que el menor se suicidara. Según lo que trascendido, el joven sufría maltrato físico y sicológico en el colegio. Comentan que en una ocasión había llegado a casa con un moretón en el ojo y se había resistido a explicar lo sucedido.

Tras la muerte del joven, su familia ha iniciado una campaña en redes sociales con el hashtag #DoltFordDrayke (Hazlo por Drayke), que tiene por objetivo que padres de familia se preocupen por enseñarles a sus hijos e hijas, la importancia de no tener comportamientos abusivos.

Para evitar el acoso escolar es importante que los padres de familia estén cercanos a sus hijos. En estos momentos de pandemia existe esa posibilidad y, sobre todo, de buscar oportunidades para comunicarse y relacionarse entre los miembros de la familia.

Escucha a tus hijos, ellos no te mentirán en estos temas. Si te dicen que algo no les parece en su escuela o en sus casas, con alguna persona, no desestimes sus comentarios, ¡atiéndelos!, para que después no tengas que lamentarlo.