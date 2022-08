Escuelas siguen sin condiciones

MUY PREOCUPADOS están muchos padres de familia porque se acerca el regreso a clases, y las escuelas a donde irán sus hijos no cuentan con aire acondicionado debido a que no se les ha sido repuesto el cableado. Ante esto, se ha visto muy tibia la respuesta de la titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura, Graciela Domínguez Nava, quien durante la visita que hicieron Delfina Gómez y Leticia Ramírez, titulares de la SEP saliente y entrante, dijo que no les iba a pedir nada y solo les iba a informar lo que se estaba haciendo en las escuelas de Sinaloa. Sin duda, Domínguez Nava tiene otros datos muy diferentes a los de los padres de familia que están con los nervios de punta, porque las autoridades educativas piden que las clases sean presenciales, aunque los planteles no estén en condiciones. El colmo es la secundaria Antonio Nakayama, ubicada en la colonia Zapata, la cual fue la más saqueada y vandalizada en el estado durante la pandemia, y durante todo el ciclo pasado se les dio la esperanza a los alumnos de que iban a poder regresar, y no fue así; tampoco podrán hacerlo este ciclo escolar porque carecen de mobiliario suficiente y no tienen aires acondicionados, por lo que algunos padres de familia ya no están dispuestos a quedarse con los brazos cruzados y van a exigir que ya la pongan en condiciones, que si no se atreve Domínguez Nava a hacer gestiones a las autoridades federales, entonces que responda ella.

ELECCIONES habrá este día en Morena. En una asamblea, los consejeros elegirán a quien será el presidente o presidenta del Comité Ejecutivo Estatal. En días pasados ya se había dicho que en Sinaloa, por cuestiones de equidad de género, correspondía ocupar ese importante cargo a una mujer. Al momento, la que más posibilidades se decía que tenía de ser elegida era Merary Villegas, pero la situación está difícil porque hay muchos grupos en este movimiento. Villegas esta decidida a defender que no se relegue a las mujeres y, en caso de ser elegido un hombre, se iría a los tribunales. Hay quienes creen que este día habrá gritos, inconformidades y desfiguros entre los morenistas, porque cada grupo tiene su candidata o candidato. Ojalá que todo se realice con tranquilidad, porque los tiempos no están para pleitos ni más divisiones en este partido.

MUY ATINADO el que el Congreso del Estado convoque al Premio a la Mujer Rural y que con esto se reconozca la lucha y el esfuerzo que hacen muchas mujeres en sus comunidades para que sus familias y los pobladores tengan mejor calidad de vida. Muy bien por los diputados, pero en este caso no solo debería ser un premio sino muchos más, porque es una gran cantidad de mujeres que están dejando huella en las comunidades más alejadas de Sinaloa. Este tipo de visualización de las mujeres que trabajan la tierra, que gestionan carreteras, que emprenden para salir adelante, debe ser todo el año. También se deben gestionar proyectos productivos, escuelas e internet, para que sus hijos tengan la oportunidad que muchas de ellas no tuvieron de estudiar.