Escuelas son víctima de los ladrones

audima

Robo en escuelas. Dos casos de robo a escuelas se han registrado en la presente semana en Mazatlán y en ninguno de los hechos hay detenidos. Esto es lo que se ha denunciado públicamente, sin embargo, pudieran ser más. A decir de los directivos, no es la primera vez que desconocidos ingresan a los planteles, y pese a que se ha denunciado, la Policía preventiva y la investigadora nada han hecho. Las escuelas se ubican a escasos metros de casetas de vigilancia policial, y ni así los ladrones sienten temor, lo que manda el mensaje de que los cuerpos de Policía no están realizando bien su trabajo. Ayer, el robo fue en la primaria que se ubica en el Infonavit El Conchi; el fin de semana, en el kínder que está en la colonia Casa Redonda. Directivos hicieron el llamado a la autoridad municipal a que ponga a atención a estos sucesos, y a la Fiscalía General del Estado para que integre una carpeta de investigación y logren detener a los responsables.

Pisan tierra. El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, se dio un 'baño de pueblo' ayer. Su lujosa camioneta se empolvó por un momento al recorrer las calles sin pavimentar, esas que prometió revestirlas de concreto desde su primer trienio y que hasta el momento no lo ha hecho. Junto con sus funcionarios de primer nivel conversó con padres de familia, a quienes les entregaron boletos para el circo con motivo del Día del Niño.

Acusación. La relación entre la autoridad municipal y el movimiento en defensa de los desplazados del sur del estado se tensa cada vez más. Ayer, el líder del Movimiento Amplio Social Sinaloense (MASS) denunció que él y su equipo han recibido amenazas a través de las redes sociales y por teléfono, esto según Miguel Ángel Gutiérrez Sánchez, luego de anunciar que llevaría a juicio político al alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, por vulnerar los derechos humanos de los desplazados, quienes no han recibido el apoyo de la autoridad. Hizo responsable al “Químico” de lo que le llegara a pasar a él y a sus colaboradores. Pese a esta situación, Gutiérrez Sánchez dijo que se mantiene en la misma tesitura y que la próxima semana acudirá a la capital del estado, donde entregará un documento a legisladores del Congreso del Estado en el cual se explica la situación que están viviendo.

en veremos. Después de casi dos meses de que el gobernador anunciara que la Universidad Autónoma de Sinaloa tiene una deuda millonaria en el Servicio de Administración Tributaria, las autoridades universitarias aún están a la espera de que haya un avance, pues el rector Jesús Madueña Molina dijo que seguían en las mismas. Y es que el gobernador se comprometió a gestionar una cita ante el Sistema de Administración Tributaria (SAT), pero esta no se ha concretado. Pese a ello, al rector se le vio tranquilo festejando el aniversario de la UAS, celebración que inició ayer, como es costumbre, con un festival cultural donde asegura que es austero, y vaya que tiene que serlo, pues la deuda que tienen es de varios millones, no vaya a ser que luego el rector se ande lamentando de la falta de dinero para solventar su compromiso fiscal.