Escuinapa se calienta y se convierte escenario de enfrentamiento armado

Zona caliente. El municipio de Escuinapa, ubicado en el sur de Sinaloa y colindante con el estado de Nayarit, fue escenario de una confrontación verbal entre presuntos integrantes del crimen organizado y elementos de la Guardia Nacional, la mañana de ayer, quienes fueron sometidos y rebasados por el número de civiles que iban fuertemente armados. Afortunadamente, la situación que se desarrolló en la autopista Mazatlán-Tepic, tramo Escuinapa-Rosario, no pasó a mayores y el comando armado se retiró a bordo de al menos nueve camionetas, dejando entrever que ahí, ellos son los que mandan. La respuesta de la autoridad federal no tardó en llegar. Armaron un operativo por tierra y aire, sin que al cierre de esta edición se hubiera informado de alguna detención. Ayer, Escuinapa se encontraba blindada por elementos del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional para mantener la seguridad de la población mientras se realizan las investigaciones.

Con esta promoción, para qué invertir. El alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, le ‘descubrió’ el lado bueno al hecho de que en el puerto se haya dado la detención de un presunto miembro de la delincuencia organizada que operaba en Morelos y que se encontraba en Mazatlán como turista. Por el personaje en mención, las autoridades ofrecían una recompensa de hasta medio millón de pesos a quien proporcionara información que condujera a su captura. Pues este joven se encontraba en el puerto disfrutando sus atractivos turísticos y gastronomía cuando lo alcanzó el largo brazo de la justicia. Mazatlán se posicionó en los titulares de medios locales y nacionales por ser el lugar donde se hizo la detención. Ayer, el presidente municipal dijo que el hecho de que el presunto delincuente haya estado en Mazatlán significa que el puerto está más bonito que nunca y eso (la detención) le da una promoción extra al destino. ¿Pensará lo mismo un padre de familia que desea viajar a Mazatlán con este tipo de antecedentes?

El prietito en el arroz. El conflicto entre el alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo Benítez Torres, y su secretario de Seguridad Pública, Juan Ramón Alfaro Gaxiola, no inhibe al jefe policiaco, quien ha tenido que aguantar el desaire del edil al no ser tomado en cuenta en sus actividades, como ocurrió en la entrega de resultados de las vacaciones de Semana de la Moto, donde no fue invitado, y ayer, en el primer Lunes Cívico, acudió, pero no estuvo entre los funcionarios municipales. De lejos, el jefe policiaco observaba a los presentes en la mesa del presídium, cuando antes estaba a la diestra del alcalde. Por cierto, “El Químico” Benítez ya no quiso hablar más de la acusación que lanzó en contra del jefe de la Policía, argumentando que sus palabras podrían afectar la investigación que realiza el Órgano Interno de Control contra Alfaro Gaxiola.

La lista del gobernador. Por si aún había dudas sobre la intensidad de la sequía que se tiene ya en Sinaloa, el gobernador del estado solicitó ya ante la Federación la declaratoria como zona de desastre para 12 de los 18 municipios de la entidad. En el listado están San Ignacio, Concordia, Rosario y Escuinapa. Sobran razones para solicitar apoyos extraordinarios para asistir a los ciudadanos en esa zona. Sin embargo, Mazatlán quedó fuera de esa lista. Eso no quiere decir que el municipio costero no padezca por la escasez de agua. Solo hay que visitar la zona de El Habal, La Noria y otras zonas para ver cómo los comuneros buscan el vital líquido para transportarlos en cisternas hasta sus comunidades. Habrá que ver cómo, no solo el Ayuntamiento que preside Luis Guillermo Benítez Torres, sino el resto de las municipalidades vecinas, se organizan para asistir a los habitantes de las zonas rurales durante este fenómeno, el pero desde el 2011 y que no sea solo esperar los presupuestos federales para acarrear agua.