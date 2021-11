Escuinapa, un municipio en crisis de servicios queda al nuevo gobierno municipal

Municipio en crisis. Las primeras semanas no podrían ser más complicadas para la flamante alcaldesa de Escuinapa. Blanca Estela García asumió un municipio con crisis de servicios, una junta municipal en huelga y sobreendeudada (13 millones de pesos exige la CFE) y un Ayuntamiento en la invalidez financiera. Esta quincena, los trabajadores del Ayuntamiento no recibirán su paga salarial sencillamente porque en la caja pública no hay recursos suficientes para cubrir la nómina. García inició una evaluación financiera para replantear las políticas del Ayuntamiento. Advierte que no será fácil y se tendrán quejas y posiblemente protestas, pues se afectarán algunos intereses. En entrevista con EL DEBATE, explicó que se encontraron salarios muy elevados entre los funcionarios, los cuales tendrán que ser evaluados. Y tendrá razón la presidenta municipal, pues no hay algo que duela más a los funcionarios públicos que el golpe directo en sus bolsillos.

Enroque. A propósito de Escuinapa, ahí la flamante presidenta municipal ya ordenó el primer cambio en su gabinete de Gobierno. La semana pasada ordenó la destitución de María Teresa Mayorquín de la Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas. Asumió el cargo Ana Luisa Bautista, que se encontraba en el área de Comunicación del Sistema DIF Escuinapa. Desde el inicio mismo de su Administración, Blanca Estela García advirtió que todos lo integrantes de su equipo estaban a prueba y no dudará en hacer cambios que redunden en un mejor servicio para los ciudadanos.

Batalla política. Otro Ayuntamiento que se encuentra en crisis financiera es el de Mazatlán. El conflicto que mantiene el alcalde, Luis Guillermo Benítez Torres, con los ediles de oposición (PAS y algunos de Morena) ya están afectando los movimientos financieros de la comuna. Este fin de semana trascendieron quejas porque algunos trabajadores no recibieron cheques de pago por algunos servicios otorgados. Tampoco el cabildo pudo autorizar los descuentos del Buen Fin para el pago de impuestos. La razón principal: el Ayuntamiento está operando con un tesorero interino, y no oficial. Benítez Torres ya había advertido los problemas que podría acarrear el conflicto político en el cabildo. Dijo en entrevistas previas que el postergado nombramiento del tesorero, el oficial mayor y el secretario del Ayuntamiento haría imposible el pago a los proveedores. Ayer ya hubo una segunda reunión con los regidores de oposición para destrabar los nombramientos de funcionarios importantes, pero está por ver si eso sucede, pues lo mismo anunció a lo largo de la semana pasada.

Aclaración urgente. Algo tiene que hacer la delegación estatal de Bienestar Social para aclarar lo que está sucediendo en las instituciones encargadas de pagar las pensiones universales a los adultos mayores. Hay una creciente inconformidad entre los beneficiarios porque las pensiones les están llegando “mochas”. En San Ignacio ya se levantaron las primeras voces de los inconformes, quienes refieren que en la institución bancaria donde se les paga, les han intentado descontar más de 500 pesos, sin razón alguna. Otros más refieren un monto de hasta 250 pesos. Lo mismo estaría sucediendo en Mazatlán, lo cual debe ser aclarado en lo inmediato, antes de que se cree un movimiento por el fraude.