Esfuerzos de la ASE, la STyR y de la Fiscalía podrían topar

En la mira. El poder judicial del estado de Sinaloa está en la lupa. El actual presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Enrique Inzunza Cázarez, viene ocupando el cargo desde el 2011. El año 2015 fue reelegido y el 2016 continuó hasta que en enero fue ratificado. En todo el sexenio malovista ahí permaneció. Aparentemente sin ningún problema y con el apoyo evidente del Tercer Piso. Hoy tendrá que mostrar de qué está hecho. Porque en la actual administración que encabeza Quirino Ordaz Coppel, los casos de los exfuncionarios que están siendo imputados por la Fiscalía General de Sinaloa caerán en el área donde está Inzunza Cázarez. El actual presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Sinaloa brincó al cargo tras la jubilación de Jorge Romero Zazueta. Es considerado un hombre sobrio que caminó parte de su formación dentro de la UAS de la mano del maestro Rubén Rocha Moya y contó con el respaldo de otro de sus maestros, Gonzalo Armienta. Hasta aquí todo más o menos bien. Pero haber atravesado el oscuro sexenio malovista, donde el poder se ejerció totalmente y nada se movía sin una orden del Tercer Piso, podría por decir lo menos meter ruido. Sus antiguos compañeros están cayendo a granel a los juzgados. Y habrá de seguir de cerca qué sucederá y como habrán de actuar para evitar suspicacias.

Ni cacería ni persecución. El gobernador Quirino Ordaz Coppel fue directo. En torno a lo que está sucediendo con exfuncionarios malovistas, y en particular el caso del exsecretario de Salud Ernesto Echeverría, dijo que “se está actuando conforme a derecho”. Pasó la pelota a la secretaria de Transparencia, Guadalupe Yan Rubio, porque “ella es quien tiene toda la información”. Desde un principio, Quirino ha señalado que serán las instancias legales las que tendrán en sus manos la revisión, las sanciones y el juicio al que se tengan que enfrentar los responsables. La ASE está haciendo su chamba. La Secretaría de Transparencia, también. La Fiscalía, igual. Ahora le toca el turno a los juzgados.

Ajustes...¿En el gabinete? Por un lado están quienes aspiran a una candidatura. Y por el otro aquellos que no lograron alcanzar los objetivos que se fijaron al arranque de la actual administración quirinista. De los que pudieran salir como aspirantes a una candidatura podrían contar posiblemente a dos secretarios. Y hay varios que no pudieron ponerse en la misma revolución y dinámica que trae el gobernador Quirino Ordaz Coppel. Hay seguramente más de alguno que esté pensando en tirar la toalla porque sencillamente ya no aguanta el ritmo de trabajo impuesto por Quirino. Hay otros que además de no haberse acoplado a la dinámica de trabajo, esperan que los “corten”. Más pronto de lo que parece podrían darse estos ajustes en el gabinete. Pendientes.

La lucha que viene. Las precampañas presidenciales arrancaron. Desde ayer nos estarán bombardeando por televisión y radio los spots de los aspirantes. Las redes sociales bien afinadas para detrozarse unos y otros. La difamación y el estercolero estará a todo lo que da y subirá de tono conforme llegue la campaña formal y se avance hacia la elección del 1 de julio. Sinaloa no será la excepción. Ya quedó demostrado como se las gastan en la elección del año pasado. Así es que a comprar pétalo...Porque lloverá estiércol.