Esperamos equivocarnos

Apenas el jueves, el secretario de Turismo federal, Enrique de la Madrid Cordero, vino a Sinaloa a dar el espaldarazo al gobernador Quirino Ordaz Coppel y a dejar en claro que, pese a los graves problemas de inseguridad que atraviesa Sinaloa y en específico Mazatlán, el Tianguis Turístico Internacional va. Y sin embargo, la cruenta violencia impuesta por el crimen organizado se manifestó con toda su magnitud en Villa Unión con un saldo oficial de 19 muertos y 5 heridos. Queda claro que los discursos y la política de negación, nada resuelven en la entidad; por el contrario, fomenta la impunidad y abonan la confianza de los grupos armados para mantener bajo sitio a sindicaturas tan grandes e importantes como Villa Unión.

En esa zona se habían sucedido los asesinatos, los ‘levantones’, las amenazas y las extorsiones, sin embargo se postergó un operativo amplio, permanente y contundente hasta que el viernes 30 de junio a las 20:00 horas, aproximadamente, un hecho fortuito derivó en un cruento enfrentamiento que acabó con la vida de casi toda una banda de supuestos delincuentes dedicados al trasiego de drogas.

Ahora, en esa comunidad se preguntan ¿Qué sigue? El caso de Villa Unión dibuja de cuerpo entero la urgencia del replanteamiento de una estrategia estatal de seguridad que a todas luces se basa en la dependencia de la acción y labor de inteligencia realizada por la federación. No hay por parte de la administración estatal ni municipal la voluntad de atender el problema como una prioridad básica de sus gobiernos. ¿La prueba? El Gobierno del Estado no cuenta aún con un plan definido y el gobernador lo ha reconocido al admitir que apenas se acaba de encargar su estructuración. En tanto, el alcalde, Fernando Pucheta presentó como último de sus prioridades un plan de prevención. No se ocupan, pues de más discursos para definir lo que los sinaloenses pueden esperar en materia de seguridad y el caso de Villa Unión augura un panorama desolador para la entidad. Esperemos equivocarnos y de manera garrafal en el tema.