Esperan a AMLO en Mazatlán

Desde ayer por la mañana el gobernador Rubén Rocha se trasladó a Mazatlán a supervisar avances de obras del Centro Regional de Justicia para las Mujeres y del Centro Social para Familias Migrantes y también a esperar aquí la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, que se efectuará mañana, “llueva o truene”; según se ha anunciado, llegará proveniente de Nayarit.

En el puerto ya se encuentran elementos de la avanzada presidencial que supervisan la seguridad de los lugares que visitará el presidente en una gira en la que pondrá en marcha el programa Internet para todos, a cargo de la Comisión Federal de Electricidad. Ayer por la tarde aún no se conocía oficialmente la agenda de AMLO.

El gobernador Rubén Rocha adelanta que tratará con el presidente los grandes temas pendientes de interés para Sinaloa, como los avances de las presas Picachos y Santa María, de la carretera Badiraguato-Parral y en especial le pedirá que la federación nos apoye con la comercialización de las cosechas de granos para el próximo año.

También le pedirá los recursos para el pago a las personas con discapacidad y del Bienpesca a los pescadores, porque ya acordó con él que estos programas los financiaran juntos.

Como es costumbre en cada visita presidencial, se espera que caravanas de alcaldes y de políticos y comisiones de productores y empresarios viajen el fin de semana a Mazatlán a intentar entrevistarse con AMLO para plantearle la necesidad de apoyos para resolver los problemas que enfrentan. También se esperan manifestaciones de apoyo, de protestas y denuncias. Habrá de todo como en botica.

Popurrí. Como que se les empieza a “hacer bolas el engrudo” en el caso de la realización de las consultas a las tres comunidades indígenas que aún faltan, para cumplir con el requisito de la Corte para autorizar la construcción de la planta de fertilizantes. Resulta que el alcalde Gerardo Vargas dio a conocer que recibió un comunicado de la Secretaría de Gobernación que por el momento se cancela la asamblea que estaba programada a realizarse mañana domingo en Lázaro Cárdenas.

No hubo ninguna explicación sobre la cancelación, pero al parecer se debe a que los integrantes del colectivo Aquí No han amenazado con recurrir a la violencia, si es necesario, para que no se realice, aunque Gerardo asegura que habría garantías de seguridad en este bastión de los opositores al proyecto.

REBELIÓN. Se le rebelaron los consejeros, al menos las periodistas Griselda Parra y Rosina Ávila, a la directora del Instituto de Protección a Defensores de los Derechos Humanos y de Periodistas, y votaron en contra de la aprobación del presupuesto de alrededor de 6 millones de pesos que está pidiendo para el 2023 porque se pretende destinar más del 70 por ciento a nómina, gastos de oficinas y vehículos, y solo el 20.7 por ciento a protección. “No seremos comparsas de la creación de un organismo obeso que podría fallar en el cumplimiento de sus objetivos”, reclaman. Los compañeros exigirán cuentas claras en una reunión que se efectuará hoy en la asociación de periodistas 7 de Junio.