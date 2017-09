Esperan que los dejen expresarse. Mañana estará de visita en San Ignacio el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, para inaugurar algunas obras. Ante este anuncio, algunas personas se han comenzado a preparar con peticiones, entre estas, que se le dé celeridad a la obra de pavimentación de la calle 23 de Septiembre, de la colonia Azucenas del Río, la cual solo ha causado molestias por su lentitud. Solo dijeron esperar que les permitan hablar, y no sean ignorados, como sucedió con algunas personas en la reciente visita de la presidenta del DIF estatal, Rosy Fuentes de Ordaz, a quienes sus guardaespaldas no dejaron que se le acercaran, mucho menos facilitarles el micrófono.

Solo pretextos. Las obras de la ciudad incumplen los plazos que se estipulan por falla de constructoras y cambios climatológicos, sin embargo, las autoridades no toman acciones fuertes para obligar a las empresas a agilizar trabajos ni las sanciona con multas de ningún tipo, como ha quedado expuesto, solo las amenazan con no volver a contratarlas, pero parece que esto no genera inconveniente a los contratistas, que siguen sin cumplir y solo aventajan cuando se les dan ultimátums o los trabajos son expuestos a través de medios de comunicación. La administración municipal debería de obligar a que se respeten contratos y licitaciones, ya que de nueva cuenta se ausenta el tan mencionado lema municipal de ‘manos limpias’.

O todos coludos o todos rabones. Todos los días se puede observar que el gobierno municipal tiene hasta tres elementos de tránsito afuera del palacio para supuestamente evitar que los ciudadanos se estacionen en los alrededores. Nos han dejado saber que estos pasan horas platicando, sin informar a la ciudadanía o retirarla, y que prefieren aplicar una multa por haberse estacionado que hacer su trabajo. Son muchos los elementos en la zona para que se dediquen a solo perder el tiempo o darle prioridad a funcionarios que llegan al Ayuntamiento, pues ellos, nos aseguran, sí tienen permiso de estacionarse. Esto causa mucha molestia entre los ciudadanos y han manifestado que con todos se debe ser parejos.

En espera de respuestas. Cada año, los padres de familia están en una constante lucha para ser escuchados por las autoridades, ya que cada ciclo escolar demandan mejoras en las escuelas de sus hijos. Es el caso de la primaria Lázaro Cárdenas, de Escuinapa. El viernes pasado, se vieron obligados a tomar la escuela para que las autoridades educativas y municipales escucharan sus peticiones. El problema de la escuela es de urgencia, pues la institución carece de una subestación eléctrica para que puedan funcionar los aires acondicionados. Eso causa que sea imposible que los estudiantes realicen sus actividades, debido a las altas temperaturas que se llegan a registrar. Los padres comentaron que no saben qué más hacer para que esto tenga una solución favorable, pues afirmaron que desde que estaba el entonces alcalde Bonifacio Bustamante, le hicieron saber el problema, a lo que nunca les llegó una respuesta. Sin embargo, siguen en pie de lucha y refirieron que la manifestación seguirá y esperan que esta vez cedan a sus demandas.