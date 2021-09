Esperanzas de apoyos a damnificados

Son muchos los daños que dejó a su paso por Sinaloa el huracán Nora, y con la noticia que acaba de dar el gobernador Quirino Ordaz, que ya se declaró la zona de desastre para 7 municipios, incluido Culiacán, y que el fin de semana podrían empezar a llegar los primeros apoyos, renace la esperanza que ahora sí llegue pronto la ayuda de la federación y que esta no se quede solo en colchonetas, despensas, kit de limpieza y láminas de cartón.

Se requiere mucho más, aunque también los especialistas tienen que apresurarse a evaluar los daños en infraestructural, área en la que el sur del estado, en especial El Quelite, es el que resultó más perjudicado con el colapso de puentes sobre la Maxipista, pero también hay que tomar en cuenta que en Mazatlán se desbordaron ríos, drenes y canales de riego, además de los cuantiosos daños que sufrió la ciudad por las inundaciones.

La pronta visita a Sinaloa del presidente Andrés Manuel López Obrador, programada para el 12 de septiembre, a inaugurar el Hospital Pediátrico y el Hospital Civil de Culiacán se puede aprovechar al máximo para pedirle que acelere la asignación de recursos suficientes para la reconstrucción y también hay que considerar que aún no concluye la temporada de huracanes en el Pacífico, por lo que hay que hay que mantenerse en estado de alerta.

Ya no existe el Fonden, pero hay el compromiso del presidente de que se atenderá de manera directa a los estados y regiones dañados por los fenómenos naturales, y ya hay el antecedente de los apoyos que se han dado a Nayarit y a Tabasco, después de las inundaciones, y ojalá también se ayude pronto a los sinaloenses, con recursos suficientes, no nada más con paliativos.

Popurrí. “Como trompo zumbador”, después de la elección, el líder del PAS, Héctor Melesio Cuen, le siguió de frente y ha desplegado una inusitada actividad, mientras los dirigentes de los demás partidos políticos parece que ya se echaron a dormir, y como parte de los recorridos que hace por todo el estado, ayer estuvo aquí y puso en marcha el centro de acopio de alimentos, artículos de limpieza y agua para ayudar a los damnificados del huracán Nora de El Fuerte.

Cuen aclara que aún no está definido si irá a la Secretaría de Salud o a la de Economía, incluso de Deportes, y aprovechó la oportunidad para lanzarle un misil al Gobierno del Estado, debido a que dice que los apoyos federales deben llegar directo a las familias afectadas por las inundaciones y que no pasen por las manos de los funcionarios estatales. Esto posiblemente para que no se aprovechen del año de Hidalgo”, como que algo les sabe.

De nuevo aseguró que no hay condiciones para el regreso a clases presenciales y que las cifras de contagios de covid están maquilladas y hay dudas sobre sí le convenga aceptar algún puesto en el Gobierno del Estado, porque ahora puede criticar con toda libertad y siendo funcionario le tendría que bajar unas dos rayitas a sus críticas.

A CLASES. Ahora sí, Sinaloa entró de lleno a las clases presenciales, hay que hacer “changuitos” para que no cundan los contagios en los niños. Hay que cuidarse y confiar en la ciencia.