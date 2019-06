¿Espiará migración de USA?

Durante la visita que hizo ayer a Los Mochis el cónsul de Estados Unidos en Hermosillo, Anthony Clare, reconoció que se pide ingreso a las redes sociales de los mexicanos solicitantes de visa; sin embargo, aclaró que no se trata de espionaje cibernético, sino simplemente de garantizar la seguridad de su país.

No se revisa físicamente el teléfono, tampoco los mensajes que tiene, pero sí las cuentas de Instagram, el historial de cada solicitante, para saber quiénes son los que pretenden ingresar al vecino país, por si acaso tienen antecedentes penales. La revisión es a todos, no nada más de manera selectiva. El cónsul inauguró aquí la Expo Consular. También dice que no se ha reducido el porcentaje de visas que se otorgan durante el actual gobierno de Donald Trump, que son más las que se otorgan que las que se niegan.



Popurrí. Mayúsculo el escándalo que sacude a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con la filtración de las millonarias transferencias en dólares, que rebasan los 100 millones de pesos, que ha hecho a Estados Unidos y el Reino Unido el ministro Eduardo Medina Mora, ligado a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto y etiquetado por encabezar un cártel de jueces y ministros que protegen a políticos encumbrados, incluso a EPN otorgándoles amparos para que no sean investigados.

Desde el 2002 a la actualidad Medina Mora ha fungido como secretario federal de Seguridad Pública, procurador general de la República, embajador de México en Canadá y Estados Unidos y en 2015 fue nombrado magistrado por el expresidente Enrique Peña, y la filtración de sus cuentas bancarias no declaradas se da unos días después que el presidente de la SCJN, Arturo Saldívar, reconoció que el Poder Judicial está infiltrado por el crimen organizado y anunciara una guerra contra la corrupción.

También en que jueces federales otorgaron amparos para frenar la construcción del aeropuerto de Santa Lucía y la orden de aprehensión del exdirector de Pemex Emilio Lozoya, acusado de corrupción. Hay una guerra declarada entre el Poder Judicial y el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y hay expectativas sobre las acciones que se emprenderán en el caso de Medina Mora.



CON AMLO. El alcalde Billy Chapman aprovechará la visita del presidente López Obrador para pedirle recursos urgentes para la reconstrucción del sistema de drenaje, y también que se construya el puente que falta para concretar la carretera Topolobampo-Chihuahua. De hecho, se entrevistará dos veces con el presidente, primero en la reunión en Los Cabos y ahí tendrá oportunidad de platicar en corto con él, y después en el evento de los apoyos de bienestar que se efectuará en la ciudad deportiva de esta ciudad el próximo domingo.



CONDOLENCIA. Sentidas condolencias a la familia del exvicerrector de la UAS en la zona norte Reyes de Jesús Cárdenas Félix, por su sorpresivo fallecimiento ocurrido antenoche en Tucson, Arizona. Un gran amigo universitario que se va.