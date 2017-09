Está listo el nuevo iPhone X

Nos confirman que prácticamente todo está listo para presentar este martes la octava generación del iPhone.



Parece que esta presentación va con todo, y es que Apple, se quiere sacar la espinita que trae clavada desde hace ya varios años, con una caída en las ventas y terreno perdido frente a marcas asiáticas como Samsung y Huawei.



Hace unas semanas el tema estaba concentrado en conocer las características del nuevo dispositivo de la manzana y mucho se ha dicho, pero en la última semana la información ha dado otro giro ante lo visto de las especificaciones. Ahora los informes serios están centrados en saber el nombre del dispositivo. Si usted lo recuerda en alguna ocasión dijimos que venían unas actualizaciones del 7, lo cual todo indica que es falso.



Hoy hablamos de dos versiones 8. Un iPhone 8 y un 8 Plus, y una versión llamada X (10 en romano) que hace referencia a la década que se cumplió en 2017 este teléfono.



Se supone que el X será la versión pro. Algo así como un iPhone Pro, que se supone que será la versión con más capacidad, vamos, de alta gama. Algo así como un equipo con el que se podrá trabajar, y no solo será visto para el ocio o el entretenimiento. Todo indica que la empresa con sede central en Cupertino busca diferenciar sus modelos con un nombre distinto, como ya lo hacen algunas de las marcas y, si le pone ese nombre, es para hacer referencia a una edición especial por el 10 aniversario. De los precios, como se lo hemos dicho, rondará en los 950 dólares.



Hemos caído en cuenta que este equipo ha sido, quizá, el más rumoreado de la historia de la empresa. Pero no deje de leernos el próximo domingo, en el que le diremos si Apple nos dejó con el ojo cuadrado y nos vendió ‘pan con lo mismo’. Mientras tanto, aquí le dejamos la liga oficial para poder ver totalmente en vivo este evento desde el teatro Steve Jobs, en San Francisco. En Sinaloa, usted lo podrá seguirlo a las 11:00 horas, hora local. Solo que ocupa tener un equipo Apple o bien desde una computadora con Windows 10 y el navegador Edge. https://www.apple.com/apple-events/september-2017/

