Esta noche es Nochebuena y mañana Navidad

Coral Gables, Florida. (VIP-WIRE). A las 12 sin segundos… Nos llegará El Niño Dios… Asustado, con razón… Por tan loco que está el mundo…Lo publico hoy, Día de Navidad, pero lo pienso y lo sufro todo el año, todos los años.

No deberían existir niños enfermos.

Nadie debería pasar hambre, menos los niños.

Y nadie tiene porqué tener más de lo que necesita.

Verbos que jamás debieron existir...: matar, robar, odiar.

Sería mejor si la luna fuera siempre luna llena.

Y si el sol jamás fuera borrado por las nubes.

Pero mejor si la luna fuera pan de horno, donde pudieran comer todos los que tienen hambre.

Seríamos mejor mundo si todas las muertes fueran sin dolor.

Si no existiera el odio ni el rencor y todo fuera amor.

Si no existiera el llanto, si todo fuera risas.

Si tuviéramos más tiempo y nunca hubiera prisas.

¡Qué bueno sería si el ambiente siempre fuera de producción, de fiesta, de ambiciones, de logros, victorias, de gloria!... Nadie conocería la palabra fracaso.

¡Qué bueno sería si de enero a diciembre todos los años fueran Navidad y Año Nuevo!... Digo yo, ¿no? Hasta los delincuentes son distintos en estos días de fin de año. Sí… los malos son buenos y los buenos son mejores. Todo adulto que trate mal a un niño, es Herodes. Nada más sublime, nada más dulce, que esas canciones de Navidad compuestas hace siglos, las cuales tienen más y más vida cada diciembre. Hay personas que cantan en Navidad diferente y mejor que durante el resto del año. Cómo será de divina la Navidad, que millones de personas nos pasamos 12 meses soñándola y deseándola. Con razón, Jesús, superdotado e inteligente, escogió el Día de Navidad para nacer. Nacer, la felicidad, la salud, la desgracia, el dolor y la muerte nos alcanzan a todos, no importa si eres negro, amarillo, blanco, pelirrojo, culto o analfabeta. Cuando nacemos todos somos buenas personas… lo demás viene después. Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad”… ¿Y a los de mala voluntad, que son quienes más lo necesitan, ¡¿qué los parta un rayo?!... Pregunto yo, ¿no?

Lo dijo Séneca.- “Adaptarse a la pobreza es ser rico”.

“Se es pobre, no por tener poco, sino por desear mucho”.

“Se tiene todo lo que se quiere, cuando no se quiere más que lo suficiente”.

De Milton Berle…: “¿Por qué se empeñan en celebrar el Año Nuevo. Eso quiere decir solamente que tu automóvil se depreció otra vez”.

“Mi esposa me pidió el divorcio porque llegué tarde después de la fiesta de fin del año pasado… Regresé en junio”.

Como despedida, villancicos españoles castizos y caribeños irreverentes y divertidos. Como terminé me voy, y en esta fecha no he escrito como queda aquí clarito, ni una línea de beisbol

¡¡Feliz Navidad… Felices todos los años que vienen”…

Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.