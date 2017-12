Está pasando de moda la verbena popular

Lo que hace algunos años era toda una novedad para chicos y grandes, hablamos de la verbena, hoy ya no es de tanto interés. ¿Pero qué pasó? ¿Dónde quedó la tradición? Pudiéramos decir que los estilos de vida están cambiando y la juventud prefiere salir al cine, a los antros o simplemente a tomarse una taza de café, o tal vez los padres de familia no estén contribuyendo a continuar con una tradición que es emblemática de la ciudad. Por los pasillos de la Plazuela Municipal Pedro Infante lucen “los puestecitos” de la verbena popular, la mayoría de éstos con pocos clientes, atrás quedó cuando las familias completas se reunían para ir a comprarse un vaso de chocolate o de atole pinole, para recorrer los más de 50 locales que se ponían alrededor de la plazuela. Referente a los líderes verbeneros y a los comerciantes desde la instalación de ésta, a finales del mes de noviembre, son muy pocas las ventas que se han registrado. ¿Será que la venta de juguetes por redes sociales y plataformas de interés esté interviniendo en que los padres de familia decidan no comprar sus juguetes en los puestos de la verbena, o los niños ya no prefieren los juguetes que venden en la tradicional verbena sino los que anuncian en la televisión? Lo cierto es que cada año las tradiciones pierden fuerza, ante el poco interés ciudadano por conservarlas.