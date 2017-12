Establecen sus prioridades

En el municipio de Angostura las autoridades han tenido que establecer prioridades para poder implementar estrategias de trabajo debido a las pésimas condiciones en las que se encuentra en algunas comunidades el sistema de drenaje, pues en algunas de éstas podría colapsar.Para buscar concretar alguna obra con la que se pueda beneficiar a los poblados afectados se tienen que sacrificar algunos otros trabajos, en este caso las obras de pavimentación, pues aunque se sabe que en otras ocasiones un trabajo de drenaje y pavimento van de la mano, a veces no es posible debido a que los recursos no son suficientes.Recientemente se dio a conocer que en Salvador Alvarado se tenía un problema similar con las tuberías, lo cual resultaba demasiado costoso, por lo que no es de extrañarse que este tipo de problemas comiencen a aflorar también en otros municipios.