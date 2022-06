Estado intenta entorpecer labor periodística

¿De qué se trata? Los indicios marcan el riesgo. En el Gobierno del Estado que encabeza Rubén Rocha Moya, hay quienes intentan entorpecer la labor periodística. Por decir lo menos. La intromisión del secretario del gobernador, Alejandro Higuera, en el trabajo que realizaban las periodistas Adriana Carlos, Yovana Gaxiola y Joaquín Hernández cuando estaban entrevistando al director de Vialidad, Miguel Loaiza, no es más que un intento de entorpecer la labor periodística. Rocha Moya reprobó el comportamiento de Higuera, en tanto, la titular de Comunicación del Gobierno del Estado Adriana Ochoa del Toro, aclaró que “no hay tal prohibición” para que los periodistas entrevistan a los funcionarios estatales en eventos encabezados por el gobernador. Las compañeras periodistas Adriana y Yovana se reservaron el derecho de actuar y decidir qué hacer en torno a lo que consideraron una actitud prepotente, déspota y autoritaria de Alejandro Higuera. Yovana recibió una llamada de Ochoa del Toro en la que le aseguró que el gobernador ya está enterado. Adriana Carlos nos comentó que en la primera oportunidad habría que preguntarle a Rocha Moya para que públicamente aclare si dio o no esa indicación a Higuera. Por cierto, la directora de Recaudación del Servicio de Administración Tributaria en Sinaloa, Beatriz Paulina Peñuelas, mediante oficio a todos los jefes de oficinas de recaudaciones de rentas en todo el estado les ordenó que se abstengan de dar declaraciones a la prensa. Y les advierte que el único autorizado para dar declaraciones es el director del Sates, Óscar Luis López Barraza. El documento lo tenemos enfrente. Y es prueba de que el Estado busca no solo centralizar la información, sino entorpecer la labor periodística de todos los comunicadores.

El juego de las demandas, contrademandas y desistimientos que envuelven al Gobierno Municipal de Mazatlán, le han creado la “pantalla” perfecta al alcalde Luis Guillermo Benítez. Todo para desviar la atención del grave problema que le representan los 400 millones de pesos que autorizó como compra directa de luminarias. Por alrededor de 200 millones que el exalcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, se le desaforó, ahora por el doble del daño al erario público de Mazatlán, la lógica es que sin mucho qué alegar, el “Químico” debe ser sujeto a proceso. En los escándalos recientes entre el grupo empresarial Arhe, el secretario del Ayuntamiento, Édgar González, y como supuesto mediador, el “Químico”, hay que hacer un alto y reflexionar. ¿A quién conviene este escándalo? Pareciera que el titiritero que mueve las cuerdas de este escándalo es el “Químico”, para su total conveniencia. El mensaje enviado por el gobernador en su reciente visita a Mazatlán de “Édgar es amigo…Te lo encargo, ‘Químico’”. Podría ser que Rocha Moya ya sabe de lo que está pasando y que tiene la lectura de las graves faltas cometidas en el Ayuntamiento.

El “Químico” está preparando el escenario para declarar de alto riesgo al basurón municipal. Y ya prepara un nuevo golpe. Privatizar la basura. Para eso ya anuncia un viaje a Miami. Quienes han pasado por el Ayuntamiento saben el negociazo que representa la privatización de la basura. Y como el “Químico” hasta hoy camina en la impunidad, va sobre un nuevo golpe.