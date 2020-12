HISTORIA EN EL DEBATE

7 de diciembre de 1970

Enlace de larga distancia a red microondas. El servicio telefónico de larga distancia en Los Mochis se enlazará al sistema nacional de microondas para obtener mayor rapidez en la comunicación. Telmex informó que la Secretaría de Comunicaciones ofreció autorizar la introducción de microondas al sistema de la empresa, a fines del presente año o en las primeras semanas de 1971. Todos los trabajos técnicos han sido realizados, como el tendido de líneas de la central telefónica a la caseta de microondas; falta únicamente cerrar los trámites con la citada dependencia.

Aumenta el movimiento de pasajeros. La proximidad de Navidad ha provocado un mayor movimiento de pasajeros en todos los medios de transporte que sirven a Los Mochis. En las terminales de autobuses, la afluencia de pasaje es marcadamente superior a días anteriores. En la ruta aérea a La Paz, la mayor demanda de transporte ha obligado a las empresas a aumentar el número de vuelos. Para atender la creciente demanda de transporte, Aerolíneas del Pacífico está realizando dos vuelos diarios.

Estalla de nuevo la lucha en Jordania. Beirut. La lucha entre tropas del ejército y guerrilleros palestinos de Al Fatah, volvió a estallar en Jordania y dos agentes policiales murieorn en acción. Fuentes policiacas dijeron que los choques armados en Amman y en el norte del país, parecían ser los más graves registrados desde que concluyó la guerra civil jordana en septiembre último. Al Fatah anunció que las fuerzas de seguridad abrieron fuego contra grupos guerrilleros y que el tiroteo continúa.

El gobierno, a su vez informó que los guerrilleros habían irrumpido violentamente en la estación policial de Jerash, mientras que el portavoz guerrillero afirmaba que las autoridades habían lanzado una andanada de artillería sobre la población. Las hostilidades se presentaron en el tercer día que el rey Hussein dejó el país en un viaje que durará un mes.

Bebé para los Labastida Blake. El ingeniero Juan Antonio Labastida y Paty Blake de Labastida recibieron en días pasados la visita de la cigüeña que los obsequió con un bebé muy guapo que vino a iniciar su dinastía. El advenimiento ocurrió en el Sanatorio Agraz, en donde les prodigaron, tanto al recién nacido como a su joven mamá, atenciones inmejorables. Los orgullosos papás debutantes celebran con beneplácito el arribo de su heredero, por lo que están recibiendo incontables felicitaciones.

7 de diciembre de 1995

Extreman vigilancia en época navideña. En un operativo especial y en coordinación interinstitucional, elementos de la Policía Judicial, Municipal y personal de la Inspección y Reglamento, vigilarán se cumpla, en cada uno de los 18 municipios del estado, los horarios establecidos y que no haya excesos durante esta temporada. Frente a lo que implica esta temporada decembrina, el personal de Inspección de Reglamentos, de manera coordinada con el resto de las corporaciones de auxilio, deberán redoblar esfuerzos. Se evaluará área por área y municipio por municipio.

No citará la PGR a Salinas. México, D.F. El procurador general de la República, Antonio Lozano Gracia, dijo a los diputados federales que no hay elementos hasta ahora para llamar a declarar al expresidente Carlos Salinas. Señaló que no puede ser un hito citar a una persona, cuando no se tengan las pruebas suficientes, pues la actuación de la PGR se funda en derecho y bajo ninguna circunstancia actuará por presión política o respondiendo a intereses de grupos o personas.

Premian a periodistas. Nueva York. Cinco periodistas que corrieron riesgo de ser procesados por haberse opuesto a que fuera silenciada la prensa independiente de sus respectivos países, recibirán premios internacionales de prensa. La Comisión para la Protección de Periodistas entregará los premios a profesionales de Rusia, Guatemala, Indonesia, Irlanda y Zambia. Benjamin Bradlee, exdirector del Washington Post, también será distinguido por su permanente lucha pasada por la libertad de prensa.