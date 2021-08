Estamos para apoyarnos, no para juzgar

No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla, y el regreso a clases ya está por llegar, y con ello la incertidumbre del qué va a pasar. Se hicieron declaraciones y las opiniones brotaron por todos los rincones. Cada juicio emitido generó una ola de contestaciones en las redes logrando una mayor confusión. El único factor en común es que cada quien opina desde su sentir, de lo que ha vivido en esta pandemia.

Llevamos casi año y medio en un confinamiento donde hemos experimentado diversos sentimientos, guiados por aquellos casos de enfermos que en un principio eran lejanos y ajenos pero que luego se volvieron familiares y cercanos.

Se vino una crisis con efecto dominó. Muchos negocios cerraron, la gente se quedó sin trabajo. La inestabilidad económica y emocional quebró a muchos. Iniciamos un ciclo escolar virtual que lo único que hizo fue evidenciar más las carencias que tenemos y las realidades que vivimos.

Ahora estamos por iniciar nuevamente, saliendo de una fuerte ola de contagios, y aquí es cuando muchos se plantean si es seguro el regreso o no. Lo que ha vivido durante este confinamiento determinará su respuesta, no hay más, no le busque tres pies al gato.

Los padres de familia y tutores que consideran que es mucho riesgo enviar a sus hijos a la escuela presencial y pueden darles el acompañamiento en casa, cuentan con dispositivos y conexión a internet, ¡adelante!

Pero seamos conscientes de que no todos están en la misma posibilidad. Hay alumnos que están mejor en la escuela que en su propia casa. Recientemente, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, informó que la violencia intrafamiliar se incrementó en un 24 por ciento tan solo en el primer semestre de este año, y que la tasa de suicidios infantil aumentó en 12 por ciento, llegando a máximos históricos.

Abandonaron la escuela 5.2 millones de alumnos. Entre las causas estuvo la falta de recursos. No cualquiera puede acceder a una educación virtual.

Y así puedo seguir sacando cifras escalofriantes, hablando de la salud mental y los daños socioemocionales.

Nos repitieron la palabra “resiliencia” para poder adaptarnos a los cambios tan drásticos que vivimos pero no dejemos al lado otros valores como la “empatía”.

Seamos empáticos y entendamos que no todos estamos en la misma barca ni cargamos la misma piedra. Simpaticemos con aquellas familias que necesitan más apoyo educativo.

Las escuelas ya están informando el sistema y las condiciones que manejarán. Algunas se quedan a distancia pero otras ofrecen el híbrido.

Infórmese y resuelva sus dudas.

La decisión que tome será la correcta porque es la que se adecua a sus necesidades familiares. No juzgue la decisión que tome el vecino o el amigo. Estamos para apoyarnos, no para juzgar. La pandemia no ha terminado y no sabemos cuánto durará.