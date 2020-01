¿Están a tiempo? Al interior de los partidos políticos en Sinaloa hay incertidumbre. De frente a la elección del 2021, cada quien ha instrumentado sus acciones internas. Lo que están buscando es saber con qué cuentan para después salir para intentar convencer a simpatizantes y ciudadanos sin partido. Y hacen bien. Siempre y cuando la evaluación la realicen cada uno de los partidos de manera honesta, objetiva y dejando de lado la simulación. El PRI en Sinaloa sabe que cuenta con una base entre el 24 y 26 por ciento de aceptación. El dirigente estatal del PRI, Jesús Valdez, encabezó las jornadas de reafiliación de priistas. Esto, entre otras cosas, para actualizar el padrón de militantes con los que se cuenta en realidad. A partir de ahí vienen los trabajos hacia afuera. El Partido Sinaloense, con su dirigente, Melesio Cuen, fiel a su costumbre, realizó asambleas en cada uno de los municipios, actualizó su padrón y reforzó acciones internas. En el Partido Acción Nacional, su dirigente, Juan Carlos Estrada, dio un buen paso. Reconoció que su partido en Sinaloa está inmerso en una delicada crisis. Y eso es bueno. Reconocer su verdadera situación. Y se realizarán acciones que permitan evaluar el verdadero peso político del PAN en el estado. En el PRD, su dirigente, Audomar Ahumada, tendrá que reconocer que su partido ha quedado prácticamente pulverizado y que tendrán que recomponer desde cero su situación. Redes Sociales, con Gerardo Vargas a la cabeza, es incipiente y habrá que valorar su situación. Morena en Sinaloa, sin dirigentes ni estatal ni municipales, está convertida en una “cena de negros”, donde se pelea por todo y no han logrado ponerse de acuerdo siquiera para elegir sus dirigencias. ¿A cada partido le alcanzará el tiempo?

Arremeten contra periodista. Mario Martini hizo pública una denuncia contra el alcalde Luis Guillermo Benítez, a quien responsabilizó de cualquier atentado que puedan sufrir él y su familia. En la denuncia del periodista, director y fundador de Paralelo 23, incluyó al secretario del Ayuntamiento, José de Jesús Flores, y a su jefe de prensa, Sergio Rubio, de estar atrás de una publicación en la que arremetió contra el hijo del periodista con falsos que ponen en riesgo su seguridad. No es la primera ocasión en que el Gobierno Municipal que encabeza “El Químico” arremete utilizando perfiles falsos en redes sociales contra periodistas de Mazatlán. Guillermo Osuna Hi fue uno de ellos. El periodista Felipe Guerrero denunció al aire en su noticiero que el exjefe de prensa del “Químico” Jorge Contreras le habló telefónicamente amenazante para obligar a sacar del aire una entrevista que en esos momentos realizaba con dirigente del MASS. También el conductor de radio Roberto Osuna Amézquita al aire denunció a Contreras de intentar intimidarlos. El propietario de la empresa de televisión TVP, Rodolfo Madero, pagó caro el que su televisora criticara al alcalde. Este ordenó clausurar un complejo turístico en pleno desarrollo. Las constantes faltas de respeto, las descalificaciones y acusaciones sin sustento alguno contra medios de comunicación y periodistas llegaron hasta la Comisión de Derechos Humanos, que determinó que se ofreciera una disculpa pública de parte del alcalde. Pero parece que ni el alcalde y tampoco sus colaboradores han entendido que existe una ley para respetar el derecho de expresión. No entienden que los periodistas somos solamente el conducto. ¡Ya basta!