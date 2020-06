Están de remate las fallas y altos cobros de la Japama

En la lupa. Dicen que en forma sigilosa la delegada de Morena en Sinaloa, Carol Berenice Arriaga, está sentando las bases para poner a cada quien en su lugar en el interior del partido y los que han salido beneficiados del proyecto de la 4T. En este último caso están los alcaldes de los principales municipios, entre ellos el de Ahome, Guillermo “Billy” Chapman. Se habla que Arriaga recaba información de los presidentes municipales emanados o apoyados por Morena y se está llevando una desilusión porque el partido está sufriendo las consecuencias del desempeño de estos. Lo que hace la delegada de Morena está pasando desapercibido porque la atención está centrada en el coronavirus, pero algunos aseguran que tarde que temprano tendrá peso para la toma de decisiones de alto nivel.



Oposición. Por cierto, algunos morenistas en Ahome le adjudican al senador Rubén Rocha Moya las maniobras que se realizan para entronizar a María Inés Pérez Corral como presidenta de Morena en Sinaloa. Pese a que diputados y diputadas federales y locales, líderes de grupos morenistas, funcionarios, entre otros, se prestan a las jugadas de Rocha Moya hay algunos que no están de acuerdo en ese proyecto que va por la gubernatura en el 2021. Y es que los sectores duros del morenismo no le perdonan al senador sus ligas con el priismo. Es por eso que se oponen a que Pérez Corral llegue a la dirigencia estatal porque le cerrarían el paso a uno que otro morenista puro que aspira a la gubernatura.



El gusanito. Se habla que el activista social Luis Felipe Villegas le dio un giro a su activismo político pese a estar con bajo perfil tras la aparición del coronavirus. No había mostrado interés por volver a competir por la alcaldía, pero dicen que de repente le volvió a entrar el gusanito para el 2021 luego de ser candidato independiente que no le alcanzó para ganar las elecciones, pero sí con los votos suficientes para una regiduría, además de apoyar a Chapman en las elección pasada, lo que al final le causó una desagradable experiencia. Hay versiones que señalan que Villegas ya no quiere pasar por lo mismo, por lo que mejor se va a postular por la alcaldía por la vía independiente. Ya se sabe el camino.



Reactivación. Hay quienes aseguran que aunque el panorama por el problema del coronavirus no es el mejor, el director del Instituto de Apoyo a la Investigación e Innovación en Sinaloa, Bernardino Antelo Esper, está reactivando su activismo en el camino por lograr la candidatura priista a la alcaldía de Ahome. Los fines de semana empezó a reanudar las reuniones con sus operadores tomando las medidas preventivas contra el Covid-19. Como se ve, Antelo Esper no quiere perder el tiempo porque este ya está encima. Se habla que el siguiente paso que el exdiputado federal dará es sacar adelante reuniones con grupos más amplios, pero una vez que las condiciones mejoren.



Incapaces. Muchos aseguran que los calificativos de incapaces, voraces e ineptos, como los acusaron ayer los regidores y líderes de los partidos opositores, le quedan corto a los funcionarios de la Junta de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Ahome, empezando con el gerente general Guillermo Blake. Y es que están de remate las fallas en el servicio y los cobros altos que generó la inconformidad generalizada en la ciudad. El regidor priista Raúl Cota y el pasista Fernando Arce lo menos que piden es que Blake y el alcalde Chapman den la cara para que los ahomenses sepan el motivo de los cortes y baja presión en el servicio, y los cobros excesivos. Ya no les sale echarle la culpa a administraciones pasadas.