Están equivocados. De frente a la elección del 2021 hay a quienes les interesa meterle ruido. Cada quien es libre de expresar su interés personal por ser candidato. Cada quien tiene derecho a aspirar a convertirse en candidato a gobernador. Pero quienes lo han manifestado saben que “irán por la libre”. Podrán decir muchas cosas. Podrán darse golpes de pecho y pecar de incrédulos. Pero hasta hoy los dos grandes electores (el nacional y el estatal) que tendrán que ver con la designación de candidatos, no han dicho absolutamente nada. Y a sus allegados lo único que han sugerido es esperar los tiempos. Y quien no lo entienda, podría estar sepultando sus auténticas posibilidades de convertirse en candidato. El presidente Andrés Manuel López Obrador lo ha repetido que no se meterá en cosas del partido. Y a quienes aspiran a algunos puestos de elección que esperen precisamente a la elección. Sin embargo, en Sinaloa los senadores de Morena, Rubén Rocha e Imelda Castro, ya desenterraron el hacha y han soltado a sus equipos para trabajar abiertamente para alcanzar la candidatura a gobernador. ¿Contarán con el apoyo de ya saben quién? Lo dudo. Sin dejar de ver que tiene a quien le simpatiza. En el caso del gobernador Quirino Ordaz Coppel ha dejado en claro que no trae en estos momentos en el radar el 2021. Que lo que importa es lo que pasa hoy en Sinaloa y esa tarea es la que hay que sacar adelante. Ya vendrán tiempos para las campañas políticas. Pero hay quienes apenas arrancó el 2020 pusieron en marcha diversas acciones que tienen como objetivo el presionar los tiempos para arrancar las designaciones de quienes serán candidatos. Hay quienes caerán en la tentación. Del lado del PRI y de los miembros del gabinete estatal tendrán que entender los tiempos del gobernador. No lo conocen. Pragmático como es, cuando llegue el momento decidirá con la cabeza y no con el corazón.

Una disculpa que no fue disculpa. El alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, echó mano de una televisora y una estación de radio para ofrecer sus “disculpas” a los medios de comunicación y periodistas, a los que no se ha cansado de maltratar, descalificar y en algunos casos intentado humillar. Le sacó a hacerlo de frente a todos los periodistas, camarógrafos de todos los medios. Y lo ideal hubiera sido en la sala de Cabildos. Pero no fue así. Como tampoco fueron unas disculpas, pues aprovechó el momento para arremeter contra periodistas y medios que publican noticias falsas en su contra. No tiene lucha.

Por cierto. Estrada Ferreiro viajará a Madrid, España. Acaba de solicitar ante el Cabildo un permiso por nueve días para ausentarse del cargo. Estrada Ferreiro irá a España a ayudarle a Luis Guillermo Benítez, alcalde de Mazatlán a gastar los dineros del municipio. Lo peor es que creen que se merecen hacer ese viaje. Y más grave que se crean que irán disque a trabajar. Quienes están obligados a realizar ese viaje son los responsables de la promoción turística en Sinaloa. Hasta el gobernador podría dejarles la encomienda. Aunque en este caso es especial, ya que Quirino Ordaz Coppel su principal giro de trabajo ha sido el ramo turístico y hotelero. Sabe de las claves que se tienen que cubrir para llevar a una buena solución las acciones de promoción. Y sabe que pudieran lograr alcanzar un objetivo en el caso de Sinaloa, no solo de Mazatlán.