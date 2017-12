Están viendo y no miran. El que pareciera que se está haciendo de la vista gorda es el ingeniero Francisco Miguel Retamoza, director general de Obras Públicas y Servicios Públicos, y es que el deterioro de las banquetas en el primer y segundo cuadro de la ciudad es evidente, sobre todo por la calle Álvaro Obregón, entre las avenidas Zaragoza y Juan Carrasco, a la altura de una popular farmacia, donde varios peatones han sufrido un accidente al transitar por la dañada acera. Comerciantes han recurrido a poner palos, cubetas y cuanto objeto se les ocurra para evitar que se transite por la zona que cada vez presenta el pavimento más hundido.

Eso sí, a’i andan bloqueando calles haciendo calafateo por vías que a la vista el daño es mínimo, pareciera puro parapeto para que se den cuenta que están trabajando, pero la chamba la pudieran demostrar enfocándose en áreas donde urgen ser rehabilitadas, como es la banqueta en mención.

Por si algo faltara. Y a propósito del caos vial a ver cómo se arreglan las autoridades con el menudo problema que a todas luces se nota se va a ocasionar por el bulevar Péimbert Camacho, y es que con eso de andar consintiendo ideas, bien disfrazadas de ganas de acabar con conflictos, tuvieron a bien tapar el bulevar Rafael Buelna, sitio por el que transitan muchas rutas del transporte urbano, rural, taxistas y ciudadanos que acuden a hacer sus compras.

Y como si de premiar la reprobable actitud que asumieron los comerciantes se tratara, ahora resulta que hasta les dieron oportunidad de quedarse en la zona hasta el 6 de enero. Que no se malentienda, es evidente que nadie en su sano juicio se opone a que los comerciantes tengan oportunidad de colocar toda la mercancía que compraron, aquí con lo que había que tener tacto es con no afectar a terceros por quedar bien con unos cuantos, solo porque a la hora de las elecciones jalan votos para tu partido. Solo una simple observación.

No se salvan. Muy acomodada y sin problema financiero alguno se había dicho que transitaba la administración del municipio Sinaloa, dirigida por María Beatriz León Rubio, sin embargo no todo es miel sobre hojuelas como se presumía. Resulta que empleados de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa (Jumapas) han hecho notar su inconformidad porque aseguran que se les adeudan dos quincenas, además que aseguran no haber recibido el aguinaldo. Los denunciantes apuntan que la mandataria tiene además de su temple otras tantas cosas a su favor, como el hecho de que allá arriba al no haber tantos medios de comunicación es poco lo que se le cuestiona, por eso se ve que todo fluye mejor de lo que en realidad es. Habría que poner ojo en el dato.

Proyecto a medias. Todo parecía indicar que era cuestión de poco tiempo para que el gimnasio que se construyó al interior del parque Villafañe ya funcionara al 100 por ciento y de paso albergar la escuela de detección de talentos de tae kwon do que encabeza el profesor Rolando García, pues ahora resulta que no sabe para cuándo entrará en vigor ese proyecto, y los chamacos que comenzaron en este programa han empezado a irse, pues se dieron cuenta que este sí se veía ambicioso, pero se quedaron en el puro arranque para su mala suerte.