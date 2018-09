Estancamiento de agua causa nidos de moscos

A causa de las lluvias que han azotado en el estado no se dan a basto con el incremento de la presencia del mosco del dengue, zika y chikungunya. Por tal motivo, el secretario de Salud, Efrén Encinas Torres, busca combatir esta plaga que se genera por el estancamiento de agua y está solicitando raza. Interesados en la chamba, favor de comunicarse a Recursos Humanos de la Secretaría de Salud del estado al (667) 7 58 07 00.Si planea poner un negocio, quizá sea su oportunidad de vender cascos en Rosario donde seguramente serán muy buscados esos dispositivos preventivos, ya que la Dirección de Seguridad Pública inició un plan de inspección y en un solo día se aseguraron 20 unidades. Las multas por no usar casco serán de hasta 500 pesos. Así que llámele al secretario de Seguridad Abdón Caravantes para que lo autorice a poner un changarro a un lado del depósito de motos. Su teléfono es (669) 9522474.La Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guasave (Jumapag) busca raza que le entienda a las relaciones públicas, que tenga buen verbo y, sobre todo, poder de convencimiento, esto para que tranquilice a la gente que se encuentra encabritada por el mal servicio que se registra en cuanto al suministro de agua en algunas comunidades. Si te interesa la chamba, la contratación es inmediata, solo tienes que comunicarte directamente con la gerente de la Jumapag, Paula Elena Gil Sandoval, al teléfono (668) 871 18 57.Se requieren los servicios de un ingeniero industrial que le sepa al buen diseño de las etiquetas de identificación de productos peligrosos, porque de plano a los de la Dirección de Trabajo y Prevención Social se les pasó ese detallito y aceptaron con fallas la nueva normatividad internacional de identificación de este tipo de materiales, ya que los símbolos no especifican qué tipo de peligro representa dicha sustancia, lo que viene a complicar más la tarea en su manejo por parte de los elementos de Bomberos y Protección Civil. Por si usted es bueno en el tema, comuníquese con el ‘dire’ del Trabajo, Eduardo Alberto Portillo, al ‘fon’ (667) 7123097.Urgen unos buenos ordenadores de prioridades para la alcadesa de El Fuerte, Nubia Ramos Carvajal, ya que los pescadores de este municipio se quedaron esperando su llegada y el que terminó por dar el banderazo de inicio de la pesca en las presas fue el secretario del Ayuntamiento, Favian Cota. Si usted sabe dónde se puede encontrar uno de estos “ordénamelo ya”, favor de echarle el pitazo a la presidenta de El Fuerte, al (698) 890320, pa’ que ya no vuelva dejar esperando a la raza fortense.