Estar en condiciones de competir

Es momento de “estar en condiciones para competir”, es ahora, no más tarde. Así lo describe el profesor de la Escuela de Negocios de Harvard, Michael Beer en su libro Fit to Compete. El erudito en el campo del desarrollo organizacional estratégico explica concretamente por qué las conversaciones honestas y críticas –con personas, empleados o equipo de trabajo- sobre capacidades y habilidades son la clave para ganar.

¿Nos está matando el silencio? El silencio y la inacción social descarrilan diariamente los objetivos estratégicos de cualquier empresa o estado. Cuando la sociedad, empresarios o políticos tienen miedo de decir la verdad al poder, se pierde la conexión –Así como se sienten cuando se va la señal de internet- y la confianza, disminuye el rendimiento laboral y automáticamente bajan la productividad y competitividad.

Ya es hora de escuchar el sentir y pensar en nuestra clase productiva y trabajadora, por mucho tiempo México ha sido uno de los países con mayor insatisfacción laboral en el mundo, algo tenemos que hacer. Un informe de la encuestadora Gallup, experta en medición del compromiso con los empleados, mostro que el 28% de los trabajadores están completamente insatisfechos con su empleo, el 60% prácticamente desconectados y el solo el 12% está satisfecho. Además las personas que sufren insatisfacción laboral entre los 20 y 30 años tienen un efecto directo en la salud mental a los 40 años –depresión, miedo, sueño y preocupación excesiva-.

El antídoto contra el silencio se llama confianza. Debemos cambiar las reglas, derrotar al destino y a través de acciones inmediatas movernos del futuro probable al futuro provocativo. Hay que estar aptos para confiar y permitir dar rienda suelta a las ideas del equipo –no hay ideas tontas- que nos permitirán unir esfuerzos y energías que aumenten el número de liderazgos al interior de las organizaciones.

Aquí en el estado las empresas y gobiernos operan bajo condiciones atípicas –crisis económica, covid, inseguridad, etc.- y navegan por aguas inexploradas. Hoy más que nunca requerimos formar líderes.

¿Cómo ser un gran líder? Gino Wickman y René Boer autores de How to be a grear boss, sugieren la implementación de un sistema operativo que permita; saber si se tiene lo que se necesita para liderar -lo que no es medible no es evaluable-; delegar para obtener tiempo libre; rodearte de grandes personas –las personas correctas en las sillas correctas ¿Cómo estamos en el sector público?- y crear cultura de la responsabilidad.