Este día y siempre: ¡Felicidades, papá!

“Querido papá, quiero darte las gracias porque me has enseñado el verdadero significado de ser hombre…

Me has enseñado que aún entre los mayores problemas y adversidades, la solución nunca será rendirse…

Me has instruido el verdadero significado de la humildad, que consiste en perdonar a quien te ha humillado abriéndole las puertas de tu corazón…

Me has dado el ejemplo de que en esta vida triunfa el que permanece en el corazón de los demás sin importar si fracasa o no, ya que únicamente trasciende aquel que aporta algo a los demás…

Has estado presente cuando más lo he necesitado, en los momentos de alegría y felicidad para alentarme, y en los momentos de dolor y de tristeza para consolarme…

Has respetado mi individualidad indicándome que solo yo debo resolver mis problemas, aleccionándome a tener sangre fría en los momentos de crisis y honor, y cautela en los momentos de triunfo…

Me has enseñado a sumar tus virtudes y las mías, no permitiendo repetir tus errores indicándome que en esta vida es innecesario andar de nueva cuenta el camino equivocado…

Gracias por haberme inculcado el sentido de responsabilidad que me ha permitido convertirme en un hombre fiel, dedicado y justo…

Pero sobre todo, me siento inmensamente afortunado de contar con un amigo como tú. Mi irrepetible amigo”. Para una celebración como la de hoy, esta carta fue escrita por José Daniel R. Gordillo…

¡Felicidades!

A los padres que cargan con alegría su cruz… A los padres que afrontan las dificultades en lugar de huir de ellas…

A aquellos que aman con elevado espíritu, protegen y están siempre al lado de sus hijos…

A aquellos que piensan en sus hijos antes de buscar su comodidad y conveniencia personales…

A los padres que nunca están abatidos ni aburridos de la vida, pese a los problemas grandes y chicos que esta nos presenta diario…

A aquellos padres que no se dejan dominar por las preocupaciones y siempre tienen tiempo y una sonrisa dibujada en su rostro para sus hijos…

A aquellos que se han convertido en amigos de sus hijos y les han mostrado el buen camino con su ejemplo…

A aquellos padres que les han enseñado a conocer y a amar a Dios…

A aquellos que tienen tiempo para escuchar los problemas de sus hijos y tratan de comprenderlos y ayudarlos…

A aquellos que quieren a sus hijos y se lo dicen…

A aquellos que Dios buscó por todo el mundo y de las multitudes que llenan las filas de la vida los eligió para ser padres…

A ellos, a los que gozan el privilegio de serlo, los felicitamos con todo respeto y admiración…

Esfuércense por ser respetados y emulados por toda la familia… Prometan llevar un semblante alegre y tener una sonrisa para sus hijos …

Reflexión: padre no hay más que uno. Y como el mío, ninguno…

Por hoy es todo. No olvide que mañana volveremos a vernos aquí en otro RESUMEN.