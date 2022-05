Este miércoles inicia proceso de regularización de autos “chocolates” en Ahome

audima

El compromiso. En forma sorpresiva, María Luisa López Rodríguez fue entronizada como presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Priistas en Ahome. Lo mismo Evangelina Liera Almodóvar como secretaria general. Ellas entraron por Maribel Sánchez y Perla Trujillo. El cambio lo hicieron Cinthia Valenzuela e Irma Moreno, líderes estatales del PRI y ONMPRI, respectivamente, quienes estuvieron acompañadas del líder del tricolor en Ahome, César Emiliano Gerardo. Asimismo, en el evento estuvieron la diputada local Deysi Yudith Ayala; el exdirector de Didesol Bernardino Antel Esper; el exalcalde Policarpo Infante Fierro; la exdiputada local Fernanda Rivera y la expresidenta del PRI en el municipio Nora Arellano, entre otros. Una vez que los priistas se enteraron del cambio no se hicieron esperar los comentarios. Algunos expusieron que Cinthia Valenzuela e Irma Moreno realizaron el cambio para quedar bien con un activo de Morena que tiene proyecto para el 2024. Esto ya no extraña a nadie. En descargo de ellas es que a Maribel y Perla ya se les había vencido su periodo.

La ruta trazada. ¿Por qué el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, no lanza la convocatoria para la elección del presidente sustituto en la entidad? El tema recobró vitalidad en Ahome con la visita que hizo este fin de semana Cinthia Valenzuela, que no tiene una respuesta a esa interrogante que se hacen los priistas. Sin embargo, no falta el que asegure que no la han lanzado porque Moreno ni el senador Mario Zamora Gastélum ven las condiciones en el Consejo Político Estatal para sacar a su “gallo” adelante. El quirinismo les ganaría con el que lanzaran. Pero hay otros que consideran que la elección se va a ir hasta junio para convocar a la elección de la presidencia y secretaria general, con lo que le van a decir hasta luego a Valenzuela. Es decir, seis meses antes sí lo pueden hacer y lo que sigue está más que visto.

Relax. La que se llevó el día ayer fue la senadora Imelda Castro Castro en la visita que realizó a El Fuerte con otros dos senadores de Morena, Daniel Gutiérrez Castorena y Ovidio Peralta Suárez. Y por supuesto que el alcalde Gildardo Leyva andaba en la luna con la llegada de estos. La senadora sinaloense Imelda Castro hasta fue oradora en el evento de conmemoración del Día del Trabajo, lo que fue una sorpresa para algunos, pero para otros no porque ya los conocen. Tanto Castro le tiró loas a Leyva como este a la senadora. Algunos aseguran que los senadores se muestrearon, sobre todo Castro Castro, pero también a relajarse en el Pueblo Mágico.

Ya hay fecha. Los automovilistas que vayan preparando el dinero para regularizar su vehículo “chocolate” en esta semana en Ahome. Y es que el director general del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Sinaloa, Óscar López Barraza, ya definió fecha y lugar para ese procedimiento. Será el 4 de mayo en el Centro de Usos Múltiples en donde se realice la regularización de esas unidades. De entrada son 2 mil 500 pesos de la legalización más mil 853 pesos de emplacado y refrendo vehicular. Y a eso hay que agregarle el seguro de la unidad. Fácil se van más de cinco mil. Y esto está a la vuelta de la esquina.

¡Aguas!. Dicen que de una buena vez Jesús Adrián Baldenebro se vaya preparando tras tomar protesta como nuevo presidente del Partido Sinaloense en Ahome porque algunos que conforman la directiva le van a querer robar los reflectores y el poder. Es decir, en los hechos le van a querer robar el mandado. Y en una de esas si se le duerme hasta lo van a deponer. Así de claro pintan el panorama algunos tras el cambio de directiva de ese partido político.